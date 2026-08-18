Két napra kiengedték a pszichiátriáról, repülőre ült az emberöléssel vádolt férfi

Abdulloi Toshpulodzoda július 6-án kapott engedélyt arra, hogy 48 órára elhagyjon egy virginiai pszichiátriai intézetet, két nappal később azonban nem tért vissza. A férfi a bírósági iratok szerint a Washington melletti Dulles nemzetközi repülőtérre ment, majd Isztambulon keresztül a tádzsikisztáni Dusanbéba utazott – számolt be róla a Fox News.

A pszichiátriai intézet betegének július 8-án kellett volna visszatérnie (A kép illusztráció)

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Abdulloi Toshpulodzoda 2022-ben került a virginiai mentális egészségügyi hatóság felügyelete alá, miután beszámíthatatlanság miatt nem találták bűnösnek főbérlője, Mohammad Hemmatian 2019-es megölésében.

Távozására alig egy héttel azután került sor, hogy a bíróság június 29-én megállapította: továbbra is mentálisan beteg, és fekvőbeteg-ellátásra van szüksége. A FOX 5 szerint Virginia állam szabályai ugyanakkor bizonyos, intézeti kezelés alatt álló betegek számára lehetővé teszik a legfeljebb 48 órás, kíséret nélküli eltávozást.

A férfi korábban, 2024-ben Washingtonba is elutazhatott, hogy útlevelet igényeljen. A FOX 5 szerint ehhez a Fairfax megyei ügyészség is hozzájárult.

Elfogatóparancsot adtak ki a pszichiátriai intézetből távozó férfi ellen

Miután a férfi nem tért vissza, a pszichiátriai intézet szököttként vette nyilvántartásba, visszavonta az eltávozási engedélyét, és intézményi elfogatóparancsot adott ki. Értesítették a virginiai állami rendőrséget és a szövetségi hatóságokat is.

Az amerikai vám- és határvédelmi hivatal riasztást adott ki arra az esetre, ha Toshpulodzoda megpróbálna visszatérni az Egyesült Államokba.

Az ügyészség szerint amennyiben Toshpulodzoda visszatér az Egyesült Államokba, őrizetbe veszik és Virginiába szállítják.