Rabló támadt egy telefonáló nőre az örkényi vasútállomáson, elvette a pénztárcáját – fotó

A Dabas környéki településen élő nő – a bűnügy vádlottja – 2026 júliusában az örkényi vasútállomáson tartózkodott. Az állomáson egy másik nő is várakozott csomagjaival. A rabló elhatározta, hogy erőszakkal megszerzi a másik nő értékeit, ezért odament hozzá és beszédbe elegyedett vele.

Rabló támadt egy nőre a vasútállomáson

Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

A dabasi nőnek egy idő után elfogyott a türelme és megragadta az éppen telefonáló nő vállán lévő táskát. A sértett nő nem hagyta magát, erősen tartotta a táskáját, mire a rabló a haját kezdte tépni.

A nő továbbra is kitartott, nem engedte el az értékeit, ezért a rabló több alkalommal arcon ütötte.

Az ütések során a nő táskájából kiesett a pénztárcája, amit a rabló felkapott a földről és elfutott. A pénztárcában pár ezer forint, a sértett nő személyes okmányai és bankkártyája volt.

A sértettnek a bántalmazás következtében sérülése nem keletkezett – írta közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A rablót a rendőrség alig két nap alatt elfogta.

A Dabasi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő nőt rablás bűntette mellett okirattal és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés vétségével vádolja. Vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

Hamis adatokkal próbálta átverni a rendőröket a körözött rabló Salgótarjánban

Hamis adatokkal próbálta elkerülni az elfogást egy körözött férfi Salgótarjánban. A rabló július 22-én délelőtt, a Hársfa úton bukott le a rendőrség ellenőrzése során. A 26 éves helyi lakost őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.