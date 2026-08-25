Rendőrségi razzia Budapesten: több mint 11 ezer embert igazoltattak, százakat fogtak el 30 nap alatt

A célzott közterületi akciókban a kerületi rendőrkapitányságok mellett a BRFK központi egységei, a Készenléti Rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzati rendészeti szervek is részt vettek. A nyomozók folyamatos adatgyűjtése és elemző munkája kiemelt szerepet kapott, aminek köszönhetően a razzia során kábítószer-kereskedőket is sikerült elfogni – adta hírül a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A razzia első 30 napján 252 személyt elfogtak, 195-öt előállítottak (Fotó: Rendőrség)

Milyen eredményeket hozott a razzia?

Az első 30 nap mérlege számokban:

11 167 igazoltatott személy,

252 elfogott és

195 előállított elkövető,

64 biztonsági intézkedés (többek között egészségügyi segítségre szorulók érdekében),

284 helyszíni bírság és több közigazgatási bírság,

130 szabálysértési és

111 büntetőfeljelentés.

Az elfogottak között körözött bűnözők, rablók, drogkereskedők, garázdák, tolvajok és ittas vezetők is voltak.

Az ellenőrzések a közlekedési szabályszegések mellett a közterületi alkoholfogyasztásra, köztisztasági szabálysértésekre és a jogosulatlan árusításra is kiterjedtek.

A BRFK folytatja a célzott ellenőrzéseket

A rendőrség kiemelte, a közterületi problémák hátterében gyakran összetett szociális és egészségügyi tényezők állnak, amelyek kezelése túlmutat a tisztán rendészeti eszközökön. A BRFK emiatt folyamatosan egyeztet a Szociális és Családügyi Minisztériummal, a fővárosi önkormányzattal és a szociális szervezetekkel a közös megoldásokért.

Az akció nem ér véget: a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 30 nap tapasztalataira építve folytatja a célzott ellenőrzéseket, és az erőit továbbra is oda összpontosítja, ahol a közbiztonsági helyzet leginkább megköveteli.