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razzia

Rendőrségi razzia Budapesten: több mint 11 ezer embert igazoltattak, százakat fogtak el 30 nap alatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Átfogó rendészeti akciót indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az elmúlt hónapok tapasztalatai, a közbiztonsági adatok, valamint a lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A fókuszált razziasorozat első 30 napjának eredményei magukért beszélnek.
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razziarendőrségi ellenőrzésromló közbiztonságkészenléti rendőrségfővárosBRFK

A célzott közterületi akciókban a kerületi rendőrkapitányságok mellett a BRFK központi egységei, a Készenléti Rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzati rendészeti szervek is részt vettek. A nyomozók folyamatos adatgyűjtése és elemző munkája kiemelt szerepet kapott, aminek köszönhetően a razzia során kábítószer-kereskedőket is sikerült elfogni – adta hírül a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A razzia első 30 napján 252 személyt elfogtak, 195-öt előállítottak
A razzia első 30 napján 252 személyt elfogtak, 195-öt előállítottak (Fotó: Rendőrség)

Milyen eredményeket hozott a razzia?

Az első 30 nap mérlege számokban:

  • 11 167 igazoltatott személy,
  • 252 elfogott és
  • 195 előállított elkövető,
  • 64 biztonsági intézkedés (többek között egészségügyi segítségre szorulók érdekében),
  • 284 helyszíni bírság és több közigazgatási bírság,
  • 130 szabálysértési és
  • 111 büntetőfeljelentés.

Az elfogottak között körözött bűnözők, rablók, drogkereskedők, garázdák, tolvajok és ittas vezetők is voltak.

Az ellenőrzések a közlekedési szabályszegések mellett a közterületi alkoholfogyasztásra, köztisztasági szabálysértésekre és a jogosulatlan árusításra is kiterjedtek.

A BRFK folytatja a célzott ellenőrzéseket 

A rendőrség kiemelte, a közterületi problémák hátterében gyakran összetett szociális és egészségügyi tényezők állnak, amelyek kezelése túlmutat a tisztán rendészeti eszközökön. A BRFK emiatt folyamatosan egyeztet a Szociális és Családügyi Minisztériummal, a fővárosi önkormányzattal és a szociális szervezetekkel a közös megoldásokért.

Az akció nem ér véget: a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 30 nap tapasztalataira építve folytatja a célzott ellenőrzéseket, és az erőit továbbra is oda összpontosítja, ahol a közbiztonsági helyzet leginkább megköveteli.

 

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