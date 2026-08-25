Rendőrségi razzia Budapesten: több mint 11 ezer embert igazoltattak, százakat fogtak el 30 nap alatt

A célzott közterületi akciókban a kerületi rendőrkapitányságok mellett a BRFK központi egységei, a Készenléti Rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzati rendészeti szervek is részt vettek. A nyomozók folyamatos adatgyűjtése és elemző munkája kiemelt szerepet kapott, aminek köszönhetően a razzia során kábítószer-kereskedőket is sikerült elfogni – adta hírül a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Milyen eredményeket hozott a razzia?
Az első 30 nap mérlege számokban:
- 11 167 igazoltatott személy,
- 252 elfogott és
- 195 előállított elkövető,
- 64 biztonsági intézkedés (többek között egészségügyi segítségre szorulók érdekében),
- 284 helyszíni bírság és több közigazgatási bírság,
- 130 szabálysértési és
- 111 büntetőfeljelentés.
Az elfogottak között körözött bűnözők, rablók, drogkereskedők, garázdák, tolvajok és ittas vezetők is voltak.
Az ellenőrzések a közlekedési szabályszegések mellett a közterületi alkoholfogyasztásra, köztisztasági szabálysértésekre és a jogosulatlan árusításra is kiterjedtek.
A BRFK folytatja a célzott ellenőrzéseket
A rendőrség kiemelte, a közterületi problémák hátterében gyakran összetett szociális és egészségügyi tényezők állnak, amelyek kezelése túlmutat a tisztán rendészeti eszközökön. A BRFK emiatt folyamatosan egyeztet a Szociális és Családügyi Minisztériummal, a fővárosi önkormányzattal és a szociális szervezetekkel a közös megoldásokért.
Az akció nem ér véget: a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 30 nap tapasztalataira építve folytatja a célzott ellenőrzéseket, és az erőit továbbra is oda összpontosítja, ahol a közbiztonsági helyzet leginkább megköveteli.