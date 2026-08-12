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rendőr

Akciófilmbe illő hajsza a Velencei-tónál: kigyulladt a rendőrök elől menekülő férfi autója

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egy napraforgótáblában fogtak el a rendőrök egy sofőrt, aki az ellenőrzés elől hajtott el. Az autós menekülés közben sorra szegte meg a közlekedési szabályok, míg végül letért az útról, és egy napraforgótáblában próbált megszökni, azonban itt a kocsija mozgásképtelenné vált, és a szántóföldön kigyulladt. A rendőrök a férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót, és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak.
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rendőrmeneküléssofőrámokfutó

Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől a Velencei-tónál, amíg gépkocsija ki nem gyulladt. Egy napraforgótáblában drón segítségével elfogták a rendőrök - írta a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

rendőrség
Kigyulladt autó a kukoricatáblában, így próbált meg menekülni a rendőrök elől - Fotó: police.hu

Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől

A közlés szerint a rendőrök múlt szombat délután figyeltek fel Velencén egy személyautóra, amelynek a rendszámfelismerő rendszer szerint lejárt a műszakija. Amikor ellenőrizni akarták, nagy sebességgel továbbhajtott.

Menekülése közben az autós a többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, forgalomtól elzárt területen haladt, szabálytalanul előzött, nem adott elsőbbséget, veszélyeztette a szembejövő forgalmat, Gárdonyban a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére hajtott be a kereszteződésbe, járművét pedig többször az őt követő, és mellé érkező rendőrautó felé kormányozta.

A kocsiban a sofőrön kívül négyen utaztak, akik menet közben ugrottak ki az autóból. A sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról, és egy napraforgótáblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált, és a szántóföldön kigyulladt.

Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől
Ámokfutó autós menekült a rendőrök elől 
Fotó:  Police.hu 

A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót, és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak.

A 49 éves győri férfinak nem volt jogosítványa, ráadásul korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől, a nála talált mobiltelefonról pedig kiderült, hogy egy nappal korábban Győrben lopták el.

Ezért a Győri Rendőrkapitányságon folyamatban lévő telefonlopási eljárásban is gyanúsítottként hallgatták ki, emellett a Gárdonyi Rendőrkapitányság a férfi ellen az eltiltás hatálya alatti járművezetés, valamint a menekülés közben elkövetett több mint harminc szabálysértés miatt feljelentést tett, a rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt pedig a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jár majd el.

Mindeközben fogolyszökés miatt adott ki elfogatóparancsot a Kecskeméti Rendőrkapitányság H. Mihály János ellen. A 34 éves férfi augusztus 11-én a reggeli órákban hagyta el a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt kecskeméti lakást, majd ismeretlen helyre távozott. H. Mihály a nyomkövetőt is eltávolította magáról, amelyet később a 541-es út mellett találtak meg az egyenruhások. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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