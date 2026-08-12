Kitört a botrány: rendőr erőszakolt meg egy nőt

Mohammad Hassant, a Greater Manchester Police (GMP) felfüggesztett kadétját szombaton tartóztatták le az M62-es autópályán, egy drámai rendőrségi autós üldözés végén. A hajszát egy segélyhívás előzte meg, amely során a diszpécserek egy bajba jutott nő segélykiáltásait hallották a háttérben.

Rendőr erőszakolt meg egy nőt - Fotó: Pexels

Rendőr erőszakolt meg egy nőt

A bíróságon ismertetett részletek szerint a gyanúsított megvárta, amíg a húszas éveiben járó áldozat befejezi a munkáját. Ezt követően a nyakánál fogva, erőszakkal tuszkolta be saját Volkswagen Golf típusú autójába.

A vád szerint a férfi:

Elrabolta a nőt a munkahelye elől.

Egy manchesteri helyszínre hajtott, ahol megerőszakolta.

Körülbelül 200 km/h-s sebességgel száguldott, miközben a nő a kocsiban volt.

Fojtogatta és bántalmazta az áldozatot.

Eltulajdonította a sértett mobiltelefonját.

Eljárás és reakciók

A rendőrség az autópályán sikeresen megállította a járművet, és a helyszínen biztonságba helyezte a sokkos állapotban lévő áldozatot.

Hassan hétfőn jelent meg a Stockport Magistrates' Court előtt. A vádirat ismertetésekor csak a személyes adatait erősítette meg, vallomást nem tett. A bíróság elrendelte az előzetes letartóztatását; legközelebb szeptember 15-én kell megjelennie a Manchester Crown Court előtt.

Mark Dexter tiszthelyettes mélyen felháborítónak és aggasztónak nevezte az esetet. Kijelentette, hogy a rendőrség több ezer becsületes dolgozója nevében is elítéli a tettet, és a bűnügyi eljárás mellett azonnali hatállyal megindítják a belső fegyelmi és elbocsátási folyamatokat. Az ügyet a független rendőrségi felügyeleti szervhez (IOPC) is továbbították.