Részegen vezette autóját egy korábbi ittas vezetése miatti kihallgatásra – lebukott

A gödöllői rendőrök augusztus 5-én állítottak meg egy autóst, mert nem használta a biztonsági övét – írja a police.hu.

A részeg férfit végül a rendőrök vitték a kihallgatásra

Fotó: police.hu

Az eset egy egyszerű közlekedési szabályszegésnek indult, ám néhány perc alatt váratlan fordulatot vett: az igazoltatás során a 39 éves férfi elmondta, hogy éppen a Gödöllői Rendőrkapitányságra tartott, mert egy korábbi ittas vezetés miatt kellett megjelennie egy kihallgatáson.

A járőröknek azonban feltűnt, hogy a sofőr kissé illuminált állapotban van, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely megerősítette a gyanút: ismét ittasan vezette az autóját.

Kiderült, hogy a férfi a fővárosból indult Gödöllőre autóval, méghozzá ittasan, arra a kihallgatásra, amelyet egy korábbi ittas vezetése miatt tartottak volna meg. Az abszurd történet végül úgy zárult, hogy a férfi már nem a saját autójával, hanem a rendőrautóval érkezett meg a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol a korábbi ügy mellett a mostani ittas vezetés miatt is felelnie kellett.

Elállt a veszprémi rendőrök szava attól, amit egy sofőr ölében láttak

Figyelemfelhívó bejegyzést tett közzé a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy olyan fotóval, amelyen egy sofőr vezetés közben a kisgyermekét az ölében tartva közlekedik. A rendőrség szerint az ilyen megoldás életveszélyes, és tragédiához vezethet.