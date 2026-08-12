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kecskeméti rendőrkapitányság

Levágta magáról a nyomkövetőt és eltűnt: fogolyszökés miatt keresik a kecskeméti férfit

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Több rendőri egység keres egy 34 éves férfit, aki a minap levágta magáról a nyomkövetőt, majd elhagyta a kijelölt tartózkodási helyét. H. Mihály János ellen a Kecskeméti Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt adott ki elfogatóparancsot, a megtalálásához pedig a lakosság segítségét is kérik.
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Fogolyszökés miatt adott ki elfogatóparancsot a Kecskeméti Rendőrkapitányság H. Mihály János ellen. A 34 éves férfi augusztus 11-én a reggeli órákban hagyta el a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt kecskeméti lakást, majd ismeretlen helyre távozott. H. Mihály a nyomkövetőt is eltávolította magáról, amelyet később a 541-es út mellett találtak meg az egyenruhások.

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Fogolyszökés miatt keresnek egy férfit a kecskeméti rendőrök / Fotó: MediaWorks

Fogolyszökés miatt keresnek egy férfit a kecskeméti rendőrök

A férfit jelenleg több rendőri egység keresi, a megtaláláshoz pedig a lakosság segítségét is kérik. 

Aki H. Mihály János tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

A körözött férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
 

 

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