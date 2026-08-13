Kukarongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben

A harminc év körüli férfit hétfő hajnalban kapták rajta a járőrök, miközben egy kukát rongált Győrben. Az intézkedés során azonban agresszívan lépett fel, és egyikük karját megharapta.

Rendőrre támadt a kukarongáló férfi Győrben, letartóztatták Fotó: unsplash.com

A rendőrök végül őrizetbe vették a férfit, aki a kihallgatásán nem tett vallomást.

Többszörös visszaeső a kukarongáló férfi

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított többszörös visszaesőnek számít. Korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt is elítélték, és jelenleg is több büntetőeljárás van ellene folyamatban, többek között garázdaság és lopás miatt.

A bíróság szerdán döntött a férfi letartóztatásáról. A határozat azonban egyelőre nem végleges, mivel a gyanúsított és védője is fellebbezést nyújtott be.

A férfi így a továbbiakban is letartóztatásban maradhat, amennyiben a másodfokú bíróság helybenhagyja az elsőfokú döntést.