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intézkedés

Kukarongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben

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Rongálás közben értek tetten egy férfit Győrben, aki az intézkedés során rátámadt a járőrökre, és egyikük karját véresre harapta. A rendőr megtámadója ellen büntetőeljárás indult, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.
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intézkedésgyőrrendőr

A harminc év körüli férfit hétfő hajnalban kapták rajta a járőrök, miközben egy kukát rongált Győrben. Az intézkedés során azonban agresszívan lépett fel, és egyikük karját megharapta.

Rendőrre támadt a kukarongáló férfi Győrben, letartóztatták
Rendőrre támadt a kukarongáló férfi Győrben, letartóztatták Fotó: unsplash.com

A rendőrök végül őrizetbe vették a férfit, aki a kihallgatásán nem tett vallomást.

Többszörös visszaeső a kukarongáló férfi

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított többszörös visszaesőnek számít. Korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt is elítélték, és jelenleg is több büntetőeljárás van ellene folyamatban, többek között garázdaság és lopás miatt.

A bíróság szerdán döntött a férfi letartóztatásáról. A határozat azonban egyelőre nem végleges, mivel a gyanúsított és védője is fellebbezést nyújtott be.

A férfi így a továbbiakban is letartóztatásban maradhat, amennyiben a másodfokú bíróság helybenhagyja az elsőfokú döntést.

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