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rendőr

Elfogták az ámokfutót, aki rendőrökre és a szolgálati kutyára is rátámadt

13 perce
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Egy húszas éveiben járó férfi agresszíven viselkedett Komárom-Esztergom vármegyei otthonában és a lakás berendezési tárgyait rongálta. Ezután került sor a rendőri intézkedésre, azonban a fiatalember ekkor többször megütött két rendőrt, egyiküket kétszer is megrúgta, és rátámadt a szolgálati kutyára, így könnygáz alkalmazásával kellett megállítani. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyomoz.
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rendőrtámadáserőszaksúlyos testi sértés

Letartóztatta a bíróság pénteken azt a férfit, aki két rendőrt és egy szolgálati kutyát is megtámadott Komárom-Esztergom vármegyei otthonában - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

rendőr, rendőrség, rendőrautó
Rendőröket ütött és a szolgálati kutyára is rátámadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében / Fotó: MediaWorks

A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedésre azért került sor, mert egy húszas éveiben járó férfi agresszíven viselkedett Komárom-Esztergom vármegyei otthonában és a lakás berendezési tárgyait rongálta.

Többször megütött két rendőrt, egyiküket kétszer megrúgta, és rátámadt a szolgálati kutyára is. A rendőrök végül könnygáz alkalmazásával állították meg.

Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett.

Az őrizetbe vett férfi nem tett vallomást. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyomoz.

A férfit korábban többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt, a rendőrök elleni fellépését is próbaideje alatt követte el.

 

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