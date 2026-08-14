Elfogták az ámokfutót, aki rendőrökre és a szolgálati kutyára is rátámadt

Letartóztatta a bíróság pénteken azt a férfit, aki két rendőrt és egy szolgálati kutyát is megtámadott Komárom-Esztergom vármegyei otthonában - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Rendőröket ütött és a szolgálati kutyára is rátámadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében / Fotó: MediaWorks

A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedésre azért került sor, mert egy húszas éveiben járó férfi agresszíven viselkedett Komárom-Esztergom vármegyei otthonában és a lakás berendezési tárgyait rongálta.

Többször megütött két rendőrt, egyiküket kétszer megrúgta, és rátámadt a szolgálati kutyára is. A rendőrök végül könnygáz alkalmazásával állították meg.

Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett.

Az őrizetbe vett férfi nem tett vallomást. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyomoz.