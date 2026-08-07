Égő házból mentett ki egy kutyát a Tiszanagyfalun egy szabadnapos rendőr – fotók

Augusztus 6-án délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszanagyfaluban kigyulladt egy község szélén álló családi ház. A füstöt és a felcsapó lángokat egy szabadidős készenléti rendőr vette észre elsőként.

A rendőr nem tétlenkedett, azonnal a tűzhöz sietett

Fotó: police.hu

A főtörzsőrmester épp családjával tartott Rakamaz felől Tiszalök felé autóval, amikor meglátta a füstoszlopot. Nem tétlenkedett, azonnal a tűzhöz sietett, a házhoz érve pedig látta, hogy a tetőszerkezet egyharmada már ég, a melléképület pedig már teljesen lángokban áll.

Vele együtt ért a helyszínre egy kerékpározó hölgy, akiről kiderült, hogy a ház tulajdonosa. Tőle sikerült megtudni, hogy az ingatlanban senki nem tartózkodik, és gázpalack sincs a lakásban, így a rendőr nem kockáztatta a házba való bejutást. Azonnal értesítette a 112-es segélyhívót, a diszpécsernek minden rendelkezésére álló információt átadott.

Ekkor vett észre egy tacskót, aki a zárt kapu miatt nem tudott kijutni az utcára. Miután a tulajdonos a kaput kinyitotta, egy odaérkező szomszéd segítségével sikerült az ebet is megfogni, és biztonságos helyre vinni.

Mivel a tűz miatt egyre nagyobb tömeg alakult ki a háznál, az oltást azonban nem lehetett megkezdeni, így a rendőr mindenkit arra kért, távolodjanak el a veszélyes zónától, és biztosítsanak helyet az érkező tűzoltóknak. A ház mellett elhaladó forgalmat is ebben a szellemben irányította – írja a police.hu.

Fotó: police.hu

A szabadnapos rendőr végig a helyszínen maradt segíteni

Nem sokkal később a helyszínre értek az önkéntes tűzoltók, akik azonnal megkezdték a tűz oltását. Tekintve, hogy a tűzoltóautók elfoglalták mindkét forgalmi sávot, így a rendőr az időközben helyszínre érkező polgárőröket arra kérte, zárják le az utcát, és a forgalmat tereljék el. A hathatós összefogásnak köszönhetően a környéken torlódás nem alakult ki.

A ház tulajdonosa a nagy hőség, valamint az őt ért sokk együttes hatásaitól rosszul lett, ezért a főtörzsőrmester az egyik szomszédos házhoz kísérte, majd vizet adott neki.

A szabadnapos rendőr a helyszínt csak akkor hagyta el, amikor már mindenkit biztonságban tudott, és a helyszínt a Rakamazi Rendőrőrs munkatársainak át tudta adni.