Tetőre menekült a rendőrök elől a baktalórántházi tolvaj – videó

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Baktalórántházi Rendőrőrse lopás miatt folytat eljárást H. D. ellen – írja a police.hu.
A 20 éves férfi az elmúlt egy hónapban lakóhelyén, rendszerint nappal, hatszor surrant be nyitva hagyott családi házakba, de volt, amikor cukrászműhelybe tört be.
Nem válogatott, vitt mindent, ami a keze ügyébe került, többek közt pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt.
A nyomozók hamar azonosították a bűncselekményekkel gyanúsítható férfit. Akciót szerveztek elfogására, ugyanis körözést rendeltek el ellene, emiatt elrejtőzött és elérhetetlenné vált.
Elfogásakor éppen egyik rokona padlásán bujkált, és amikor észrevette a rendőröket, a tetőn át próbált meg elmenekülni, sikertelenül.
A rendőrök kihallgatták a helyi 20 éves H. D.-t, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
Elfogták a rendőrök a zuglói autótolvajt
Lakossági bejelentések alapján csaptak le a XIV. kerületi rendőrök egy gépkocsikat fosztogató bűnözőre, egy jármű utasterében kutatva érték tetten a 19 éves tolvajt.