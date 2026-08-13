Hangos segélykiáltást hallott, kerítésen átmászva sietett segíteni a magyar rendőrnő – fotó

Augusztus 12-én, éjfél után pár perccel a Martfűi Rendőrőrs járőrvezetője a városban lassan, lehúzott ablakkal gurult a szolgálati kocsival, amikor hangos segélykiáltásra lett figyelmes.

A rendőrnő azonnal a bajba jutott segítségére sietett

Fotó: police.hu

A hang egy családi házból jött, amelynek kapuját zárva találta – írja a police.hu.

A rendőrnő ekkor átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtóhoz sietett.

Mivel azt is bezárták, benézett az ablakon, és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. Kintről azonban nem tudott beszélni vele. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik.

Azonnal értesítette őt, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét. A mentők kórházba szállították.

Zavartan viselkedő férfi életét mentették meg a vasi rendőrök

A Vas vármegyei rendőrség beszámolója szerint augusztus 8-án este kaptak bejelentést egy furcsán viselkedő férfiről, akit a vasúti sínek közelében láttak. A helyszínre érkező rendőr a síneken keresztben fekve talált rá a magatehetetlen férfira, mialatt már közeledett a vonat, és akit végül sikerült idejében biztonságba helyezni.