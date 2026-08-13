Szabálytalanul előző kamionosokat fogtak a rendőrök az M7-esen

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai augusztus 12-én közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán.

Ellenőrzést tartottak a rendőrök az M7-esen

Fotó: police.hu

Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult – írja a police.hu.

Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 11 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között - a 7500 kilogrammot - meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel!

Előzési tilalom esetén ezen járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson!

Drónokkal csapott le a rendőrség az M7-esen

Pár hete a leállósáv szabálytalan használatát ellenőrizték a rendőrök, sok autós akadt fenn a rostán.