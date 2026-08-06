Elállt a veszprémi rendőrök szava, ezt látták egy sofőr ölében – fotó

A rendőrség által közzétett képen az látható, hogy a sofőr vezetés közben egy kisgyermeket tart az ölében, miközben mindketten ugyanazzal a biztonsági övvel vannak átkötve – vette észre a VEOL.

A hatóság hangsúlyozta, hogy ez nemcsak szabálytalan, hanem rendkívül veszélyes is.

Egy hirtelen fékezés vagy ütközés során a vezető nem tudja megtartani a gyermeket, ráadásul a saját teste is súlyos sérüléseket okozhat neki.

A biztonsági öv ilyen módon nem nyújt megfelelő védelmet.

Figyelmeztet a rendőrség

A hatóság arra emlékeztet, hogy a biztonsági övet minden esetben szabályosan kell használni, a gyermekeket pedig életkoruknak és testméretüknek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben kell utaztatni.

Így ne! Félreértelmezett biztonság. A biztonsági öv szabályos használata nem opció, hanem kötelező. Életek múlhatnak egyetlen döntésen és mozdulaton

– írta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A hatóság arra kér minden közlekedőt, hogy indulás előtt mindig győződjön meg arról, minden utas megfelelően be van kötve, hiszen néhány másodpercnyi odafigyelés is életet menthet.