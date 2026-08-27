Lagúnába zuhant egy kisrepülőgép, mindenki életét vesztette a fedélzeten

Négy ember meghalt, miután egy repülőgép tragikus körülmények között egy lagúnába zuhant, majd eltűnt a víz felszíne alatt. A repülőgép augusztus 26-án, szerdán 13 óra 18 perckor zuhant a vízbe az alaszkai Seldovia közelében, a Kenai-félszigeten, miközben a helyi repülőtér felé tartott. A becsapódás után mintegy öt métert süllyedt.

Lezuhant egy repülőgép, négy ember vesztette életét. Fotó: G_4 / Pexels

A légiszerencsétlenséget követően az alaszkai állami rendőrség helikopterrel és hajóval küldött mentőegységet a helyszínre, ám minden erőfeszítésük ellenére a fedélzeten tartózkodó négy ember meghalt. A holttesteket a roncsból emelték ki. Johnson szerint a mentőszolgálatok megérkezése előtt a helyszínen tartózkodók megpróbáltak eljutni a repülőgéphez, hogy kimentsék a bent rekedteket, de nem tudtak hozzáférni a roncsokhoz.

Négyen vesztették életüket a repülőgép balesetben

A négy felnőtt holttestét körülbelül 18 óra 30 perckor, az apály beállta után sikerült kiemelni a repülőgépből

– erősítették meg a hatóságok.

A Piper PA-24 típusú repülőgép az anchorage-i Merrill Field repülőtérről Seldovia felé tartott, amikor teljesen elmerült. Austin McDaniel, a közbiztonsági minisztérium szóvivője a baleset idején azt mondta, hogy a rendőrök és más hatóságok szerda délután a térségbe vonultak, és később további információkkal szolgálnak.

A baleset okát egyelőre nem sikerült megállapítani - írja a DailyStar.