Arcon ütötte az eladót a részeg férfi, a vásárlók is a boltban rekedtek miatta

A 42 éves, Letenye közelében élő férfi 2024. szeptember 8-án kora este érkezett részegen a csörnyeföldi vegyesboltba.

A részeg férfi megütötte az eladót - Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Állapota miatt nem szolgálták ki, és többször is megkérték, hogy hagyja el az üzletet. A férfi azonban nem távozott, sőt a kiszolgálópult mögötti részre is bement.

A részeg férfi kiabálni és veszekedni kezdett az üzlet dolgozójával, akit arcon is ütött.

Később két férfi kivezette a boltból, ám az üzlet előtt tovább folytatta az ordítozást. Mivel ekkor többen is tartózkodtak a boltban, a dolgozó a vásárlók biztonsága érdekében belülről elektronikusan bezárta a bejárati ajtót, majd leengedte az azon található redőnyt – írja a Zaol.

A férfi erre többször belerúgott, illetve beleütött az alumínium redőnybe, amely több helyen behorpadt.

A rongálás miatt a redőnyt már nem lehetett felhúzni, így a vásárlók csak az üzlet hátsó kijáratán keresztül tudták elhagyni a boltot. A Nagykanizsai Járási Ügyészség a férfivel szemben rongálás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat.

Aligátor segített elfogni egy részeg, rendőrök elől menekülő férfit

Egy louisianai férfi ittas vezetés gyanúja miatt került a rendőrök figyelmébe, miután autójával egy betonkorlátnak ütközött és defektet kapott. Menekülése során nem csak a rendőrök vették üldözőbe, hanem egy aligátor is.