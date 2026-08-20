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részeg

Arcon ütötte az eladót a részeg férfi, a vásárlók is a boltban rekedtek miatta

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Ittasan jelent meg egy férfi a csörnyeföldi vegyesboltban, ahol nem szolgálták ki, ezért többször is felszólították, hogy távozzon. A részeg férfi arcon ütötte az egyik dolgozót, majd a bolt bejárati redőnyét is megrongálta.
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részegtámadásbolt

A 42 éves, Letenye közelében élő férfi 2024. szeptember 8-án kora este érkezett részegen a csörnyeföldi vegyesboltba.

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A részeg férfi megütötte az eladót - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Állapota miatt nem szolgálták ki, és többször is megkérték, hogy hagyja el az üzletet. A férfi azonban nem távozott, sőt a kiszolgálópult mögötti részre is bement.

A részeg férfi kiabálni és veszekedni kezdett az üzlet dolgozójával, akit arcon is ütött.

Később két férfi kivezette a boltból, ám az üzlet előtt tovább folytatta az ordítozást. Mivel ekkor többen is tartózkodtak a boltban, a dolgozó a vásárlók biztonsága érdekében belülről elektronikusan bezárta a bejárati ajtót, majd leengedte az azon található redőnyt – írja a Zaol.

A férfi erre többször belerúgott, illetve beleütött az alumínium redőnybe, amely több helyen behorpadt.

A rongálás miatt a redőnyt már nem lehetett felhúzni, így a vásárlók csak az üzlet hátsó kijáratán keresztül tudták elhagyni a boltot. A Nagykanizsai Járási Ügyészség a férfivel szemben rongálás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat.

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