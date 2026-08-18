Robbanás történt Győrváron, teljesen megsemmisült egy családi ház - videó

Kedd hajnalban jelentette be a katasztrófavédelem, hogy robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron, a Rákóczi utcában. A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A vasvári önkormányzati tűzoltókat követően a zalaegerszegi hivatásos egységek is a helyszínre értek, majd eloltották a lángokat. Az egységek a munkálatok közben eltávolították a szükséges épületelemeket az életveszélyessé vált háznál.
Robbanás következtében semmisült meg egy családi ház Győrváron
A helyszínre később keresőkutya érkezett, a tűzoltók ugyanis ilyenkor biztonsági okokból akkor is átfésülik a romokat, ha az információik szerint egyedül élt az épületben az a férfi, aki még saját lábán ki tudott menni a házából, az utcán azonban összeesett. Sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
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A közelmúltban egy nagyjából húsz négyzetméteres épület gyulladt ki Miskolcon, a Muszkás telepen. A Szent Imre temető melletti helyszínre a miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendője, valamint a vízszállító vonult. Egy gázpalack is volt odabenn, ami még a tűzoltók megérkezése előtt felrobbant. A további részleteket ITT lehet elolvasni!