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tűz

Robbanás történt Győrváron, teljesen megsemmisült egy családi ház - videó

41 perce
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Robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron. A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A házban lakó férfi a hírek szerint ugyan el tudta hagyni az épületet, ott azonban összeesett, majd sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel kórházba került.
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tűztűzoltóGyőrvárrobbanás

Kedd hajnalban jelentette be a katasztrófavédelem, hogy robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron, a Rákóczi utcában. A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A vasvári önkormányzati tűzoltókat követően a zalaegerszegi hivatásos egységek is a helyszínre értek, majd eloltották a lángokat. Az egységek a munkálatok közben eltávolították a szükséges épületelemeket az életveszélyessé vált háznál.

Robbanás következtében semmisült meg egy családi ház Győrváron / Fotó: Gömbös Norbert tűzoltó őrnagy / Zalaegerszeg HTP

Robbanás következtében semmisült meg egy családi ház Győrváron 

A helyszínre később keresőkutya érkezett, a tűzoltók ugyanis ilyenkor biztonsági okokból akkor is átfésülik a romokat, ha az információik szerint egyedül élt az épületben az a férfi, aki még saját lábán ki tudott menni a házából, az utcán azonban összeesett. Sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.  

A további fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A közelmúltban egy nagyjából húsz négyzetméteres épület gyulladt ki Miskolcon, a Muszkás telepen. A Szent Imre temető melletti helyszínre a miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendője, valamint a vízszállító vonult. Egy gázpalack is volt odabenn, ami még a tűzoltók megérkezése előtt felrobbant. A további részleteket ITT lehet elolvasni!


 

 

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