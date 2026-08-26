Mentőhelikoptert riasztottak: robbanás történt egy mohácsi telephelyen

A helyszínre a mohácsi és véméndi hivatásos tűzoltók vonultak, kiérkezésükig a dolgozók elfojtották a lángokat. Az egységek hőkamerával átvizsgálta a területet, majd a még izzó, füstölő részeket a gép feletti tetőszerkezet megbontását követően eloltották a még izzó részeket. A tűz a csarnokra és az ott tárolt faaprítékra nem terjedt át, azonban a dolgozók biztonsági okokból kiürítették az épületet.