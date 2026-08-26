Mentőhelikoptert riasztottak: robbanás történt egy mohácsi telephelyen

Robbanás történt egy mohácsi egy telephelyen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az augusztus 25-én történt balesetben három ember súlyos sérüléseket szenvedet. Az eset egy faipari telephelyen történt. A porrobbanás karbanantartási munkálatok során következett be. A sérültek saját lábon hagyták el a területet, de utána mentőhelikopterrel kellett őket kórházba szállítani. A BAMA információ szerint halálos áldozata is van a tragédiának.
Robbanás Mohácson: azonnal kiürítették az épületet
A helyszínre a mohácsi és véméndi hivatásos tűzoltók vonultak, kiérkezésükig a dolgozók elfojtották a lángokat. Az egységek hőkamerával átvizsgálta a területet, majd a még izzó, füstölő részeket a gép feletti tetőszerkezet megbontását követően eloltották a még izzó részeket. A tűz a csarnokra és az ott tárolt faaprítékra nem terjedt át, azonban a dolgozók biztonsági okokból kiürítették az épületet.