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robbanás

Mentőhelikoptert riasztottak: robbanás történt egy mohácsi telephelyen

1 órája
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Súlyos baleset történt egy mohácsi faipari telephelyen, ahol karbantartási munkálatok közben porrobbanás következett be. A balesetben több ember megsérült, közülük hárman súlyosan. Őket a helyszínről mentőhelikopterekkel szállították őket kórházba.
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robbanásmohácsmentőhelikopter

Robbanás történt egy mohácsi egy telephelyen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az augusztus 25-én történt balesetben három ember súlyos sérüléseket szenvedet. Az eset egy faipari telephelyen történt. A porrobbanás karbanantartási munkálatok során következett be. A sérültek saját lábon hagyták el a területet, de utána mentőhelikopterrel kellett őket kórházba szállítani. A BAMA információ szerint halálos áldozata is van a tragédiának. 

Robbanás történt egy mohácsi tepelhelyen.
Robbanás történt egy mohácsi telephelyen. Fotó: Bama

Robbanás Mohácson: azonnal kiürítették az épületet

A helyszínre a mohácsi és véméndi hivatásos tűzoltók vonultak, kiérkezésükig a dolgozók elfojtották a lángokat. Az egységek hőkamerával átvizsgálta a területet, majd a még izzó, füstölő részeket a gép feletti tetőszerkezet megbontását követően eloltották a még izzó részeket. A tűz a csarnokra és az ott tárolt faaprítékra nem terjedt át, azonban a dolgozók biztonsági okokból kiürítették az épületet.

 

 

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