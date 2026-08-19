Feltételezett robbanótest került elő a fővárosban, a Margit-szigeten, a termálhotel közelében szerda délután, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

Feltételezett robbanótest került elő a Margit-szigeten. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Feltételezett robbanótest került elő a Margit-szigeten: lezárások a környéken

A tájékoztatás szerint a rendőrség a tűzszerészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja, a futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet.