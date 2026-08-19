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Rendkívüli

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett, a paksi atomerőmű egyik turbináját sem kell lekapcsolni

rendőrség

Feltételezett robbanótest került elő a Margit-szigeten

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Feltételezett robbanótest került elő a fővárosban, a Margit-szigeten, a termálhotel közelében szerda délután - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.
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rendőrségrobbanótestMargit-sziget

Feltételezett robbanótest került elő a fővárosban, a Margit-szigeten, a termálhotel közelében szerda délután, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. 

Feltételezett robbanótest került elő a Margit-szigeten
Feltételezett robbanótest került elő a Margit-szigeten. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

 

Feltételezett robbanótest került elő a Margit-szigeten: lezárások a környéken

A tájékoztatás szerint a rendőrség a tűzszerészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja, a futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet.

 

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