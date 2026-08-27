Itt vannak a számok: ennyi bomba került eddig elő a Dunából az aszály miatt

Az elhúzódó csapadékhiány és az alacsony vízállás miatt egyre több, korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában, üledékében rejtőző robbanótest válik láthatóvá és hozzáférhetővé. A Magyar Honvédség tűzszerészeihez júliusban és augusztus első 24 napjában 590 bejelentés érkezett, ezek 50,5 százaléka dunai címről.

Egyre több robbanótest kerül elő a Duna mentén az alacsony vízállás miatt. A Magyar Honvédség adatai szerint júliusban és augusztus első 24 napjában 590 bejelentést kaptak, ezek 50,5 százaléka dunai címhez kapcsolódott.

Fotó: Bólyi Bálint főtörzsőrmester / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Jelentősen nőtt a bejelentések száma

Az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tájékoztatása szerint az elhúzódó csapadékhiány és az alacsony vízállás miatt július 1-jétől jelentősen megnőtt a feltételezett robbanótestekkel kapcsolatos bejelentések száma.

2026. január 1. és augusztus 24. között összesen 1416 bejelentés érkezett a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére.

Ezek közül 410 „A” kategóriás, 1006 pedig „B” kategóriás volt.

Júliusban 253 bejelentést regisztráltak, ebből 112 „A”, 141 pedig „B” kategóriás volt. A „A” kategóriában 19 budapesti és 93 vidéki, a „B” kategóriában 12 budapesti és 129 vidéki cím szerepelt.

A Magyar Honvédség tűzszerészeihez júliusban és augusztus első 24 napjában 590 bejelentés érkezett, ezek több mint fele dunai címről. Fotó: Bólyi Bálint főtörzsőrmester / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

A júliusi bejelentések közel 41 százaléka, 103 eset olyan területekről érkezett, amelyek korábban víz alatt voltak, és az alacsony vízállás miatt váltak hozzáférhetővé.

Augusztusban tovább nőtt a szám

Augusztus 1. és 24. között már 337 bejelentés érkezett, ebből 145 „A”, 192 pedig „B” kategóriás. Az „A” kategóriában 54 budapesti és 91 vidéki, a „B” kategóriában pedig 8 budapesti és 192 vidéki címről érkezett bejelentés.

Különösen feltűnő a dunai esetek száma: augusztusban 195 bejelentés érkezett dunai címről, ami az esetek csaknem 58 százaléka.

A július–augusztus 1–24. közötti időszakban összesen 590 bejelentést regisztráltak, ezek közül 298 kapcsolódott dunai címhez.

A tavalyi év július–augusztusi időszakában összesen 288 bejelentés érkezett, az átlagos napi bejelentésszám pedig öt volt. A honvédség szerint az idei bejelentések száma ebben az időszakban közel 70 százalékkal nőtt, míg a sürgős, „A” kategóriás bejelentések száma több mint a háromszorosára emelkedett.

Több mint 240 ezer robbanótestet semmisítettek meg

Az előkerült robbanótestek között 214 aknavetőgránát, 433 tüzérségi lövedék, 99 kézigránát, 42 bomba és 30 akna is volt. Emellett 9112 gyalogsági lőszer és 382 nem robbanó test került elő.