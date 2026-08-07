Még mindig hirdet a csődbe ment Robinson Tours

Máig hirdeti a Facebookon a szolgáltatásait a Robinson Tours utazási iroda, igaz, a weboldalon a cég már bejelentette, hogy pénzügyi nehézségek miatt nem tudja teljesíteni a vállalt kötelezettségeit, ezért kérelmet nyújtott be a Szófiai Városi Bíróság Kereskedelmi Osztályához a cég felszámolási eljárásának megindítására.
A még magyarországi székhellyel működő Robinson Tours egyébként 2020 májusában jelentette be, hogy a 25 éves sikertörténetét lezárva befejezi a tevékenységét. A tulajdonos akkor a koronavírus-járvány miatti korlátozásokra hivatkozott. Később Bulgáriában bejegyeztek egy hasonló profilú és nevű céget, a mostani botrányban már ez a vállalkozás az érintett. Augusztus 5-én a magyar nyelvű honlapon hosszas tájékoztatást tettek közzé, melyben közölték: fizetésképtelenné váltak, ennek oka pedig a közel-keleti válság okozta magas kerozindíjak, az általános bizonytalanság és a forgalomcsökkenés.
Angolul kell megírni a kárigényt, bolgár biztosító dönthet
A társaság kinyilvánította, hogy azok az utasok, akik részben vagy egészben kifizették a le nem utazott szolgáltatásokat, vagyoni biztosítékkal rendelkező biztosításon keresztül érvényesíthetik követeléseiket. Az iroda a honlapján az érintett biztosító emailcímét is megadta, hangsúlyozva, hogy a kárigényt angolul kell megfogalmazni.
„A szállodák, fuvarozók, beszállítók és egyéb kereskedelmi partnerek a bíróság által megindított felszámolási eljárás keretében, a bolgár Kereskedelmi törvény szabályai szerint érvényesíthetik követeléseiket, amiről a cégjegyzékben tesznek majd közzétételt” – áll a tájékoztatásban.
Mint arról az Origo is beszámolt, rengeteg utas a hétvégén SMS-ben értesült arról, hogy hiába fizették ki jó előre a nyaralásukat, az álomutazásuk elmarad. Olyanok is szép számmal akadtak, akik még kiélvezhették a bolgár szállodák szolgáltatásait, viszont hiába választották és fizették repülős utazási lehetőséget, az iroda végül egy buszt küldött értük, hogy egy másfél órás repülés helyett mintegy 18–20 órát vesztegeljenek közúton. Ráadásul az uniós tagsággal nem rendelkező Szerbián keresztül.
Azonnali vizsgálatot rendelt el a bolgár Turisztikai Minisztérium a helyi hatóságokkal
A bolgár Turisztikai Minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el, a helyi fogyasztóvédelemmel, a rendőrséggel és az adóhatósággal közösen közösen vizsgálja a panaszokat és a pórul járt utasok kártalanításának lehetőségeit azt követően, hogy értesültek az utazási iroda fizetésképtelenségéről - tudta meg a 24.hu.
A tárca a magyar sajtóból, bolgár és magyar állampolgárok panaszaiból, valamint a budapesti bolgár nagykövetség jelzéséből is értesült a Robinson Tours körül kialakult botrányról. A minisztérium szerint a cég nem tájékoztatta pénzügyi nehézségeiről, illetve fizetésképtelenségről.
A bolgár Turisztikai Minisztérium azt is közölte, az utazási irodának érvényes engedélye van, szerepel a bolgár turisztikai nyilvántartásban. Mindez azt jelenti, hogy hivatalosan jogosult a tevékenység végzésére, és 2026. szeptember 19-ig érvényes, csaknem 64 ezer eurós felelősségbiztosítással rendelkezik. A minisztérium hivatalos tájékoztatást kért a társaságtól a törölt utakról, az érintett turisták számáról és az ügyfelek felé tett intézkedésekről. A bolgár szakminisztérium minden érintett ügyfélnek azt tanácsolta, hogy őrizzenek meg minden szerződést és fizetési bizonylatot, mert ezekre szükség lesz kártérítési igényük érvényesítésekor.
Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége
Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda, a Robinson Tours ügye miatt. Az európai uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal, vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják – hívták fel a figyelmet.
Ha az érintett utazásszervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat - írták.
Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas- vagy lemondásbiztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója - közölték. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. A vagyoni biztosíték terhére történő ki- és visszafizetéseket a bolgár jogszabályok szerint rendezik. Az érintett ügyfeleknek ezért a bolgár hatóságokhoz és eljárásrendhez kell fordulniuk igényeikkel - tájékoztatott a Magyar Biztosítók Szövetsége.
A bolgár székhelyű Robinson Tours utazási iroda ügyvezetője, Jakócs Áron csütörtök este azt közölte: most mérik fel a károsult utazók pontos számát, ami szerinte nem éri majd el az ezret. Rögzítette, hogy utast nem hagytak külföldön. Ismertetése szerint az utazási irodánál egy emberre vetítve átlagosan 700 euró értékű és 7 éjszakára, 8 napra szóló repülős utazási csomagokat igényeltek. Ezek a csomagok magukban foglalták a charteres repülőjegyet, poggyászokat, transzfert a szállodáig és a szállodai ellátást is. Kiemelték, hogy azon ügyfelek számára, akik részben vagy egészben kifizették a turisztikai szolgáltatásokat vagy turisztikai csomagokat, amelyeket a Robinson Tours pénzügyi helyzete miatt nem tudnak igénybe venni, aktív vagyoni biztosítékra szóló biztosítás vonatkozik.
A 251370068 számú biztosítási kötvény szerint a biztosítási fedezet az utazásszervező által szervezett csoportos és egyéni turisztikai utazási csomagokat igénybe vevő utazók teljes összegű vagyoni kárfelelősségére terjed ki, amely az utazásszervező fizetési kötelezettség elmulasztása következtében keletkezett, beleértve fizetésképtelenség és csőd esetét is, a vagyoni biztosíték erejéig.
Ezért azok az utazók, akik fizetést teljesítettek a Robinson Tours-nak olyan turisztikai szolgáltatásokért, amelyeket nem nyújtott és nem fog nyújtani, a Szófiában található Axiom Insurance Company AD-hez nyújthatják be követeléseiket írásban, angolul, a claims@axiom.bg e-mail címen a megkötött biztosítás rendelkezései szerint. Minden esetben kérik, hogy az ügyfelek csatolják az e-mailhez a foglalással kapcsolatos szerződéseket, foglalásokat, utalványokat, számlákat, nyugtákat, banki és készpénz-fizetési bizonylatokat, levelezést és minden egyéb bizonyítékot a fizetett és nem nyújtott utazási szolgáltatásra vonatkozóan. Ezen felül meg kell jelölni az IBAN formátumú bankszámlaszámot és a bankszámla tulajdonos nevét, ahová a visszatérítést kérik.
Közölték, hogy amennyiben valaki nem találja a szükséges dokumentumokat, akkor az érintettnek a Robinson Tours elküldi azokat. Az erre vonatkozó igényt az info@robinsontours.bg email címre küldött levélben kell jelezni.