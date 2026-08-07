Még mindig hirdet a csődbe ment Robinson Tours

Máig hirdeti a Facebookon a szolgáltatásait a Robinson Tours utazási iroda, igaz, a weboldalon a cég már bejelentette, hogy pénzügyi nehézségek miatt nem tudja teljesíteni a vállalt kötelezettségeit, ezért kérelmet nyújtott be a Szófiai Városi Bíróság Kereskedelmi Osztályához a cég felszámolási eljárásának megindítására.

A Robinson Tours a covid miatt egyszer már lehúzta a redőnyt – Fotó: Facebook/Robinson Tours

A még magyarországi székhellyel működő Robinson Tours egyébként 2020 májusában jelentette be, hogy a 25 éves sikertörténetét lezárva befejezi a tevékenységét. A tulajdonos akkor a koronavírus-járvány miatti korlátozásokra hivatkozott. Később Bulgáriában bejegyeztek egy hasonló profilú és nevű céget, a mostani botrányban már ez a vállalkozás az érintett. Augusztus 5-én a magyar nyelvű honlapon hosszas tájékoztatást tettek közzé, melyben közölték: fizetésképtelenné váltak, ennek oka pedig a közel-keleti válság okozta magas kerozindíjak, az általános bizonytalanság és a forgalomcsökkenés.

Angolul kell megírni a kárigényt, bolgár biztosító dönthet

A társaság kinyilvánította, hogy azok az utasok, akik részben vagy egészben kifizették a le nem utazott szolgáltatásokat, vagyoni biztosítékkal rendelkező biztosításon keresztül érvényesíthetik követeléseiket. Az iroda a honlapján az érintett biztosító emailcímét is megadta, hangsúlyozva, hogy a kárigényt angolul kell megfogalmazni.

„A szállodák, fuvarozók, beszállítók és egyéb kereskedelmi partnerek a bíróság által megindított felszámolási eljárás keretében, a bolgár Kereskedelmi törvény szabályai szerint érvényesíthetik követeléseiket, amiről a cégjegyzékben tesznek majd közzétételt” – áll a tájékoztatásban.

Mint arról az Origo is beszámolt, rengeteg utas a hétvégén SMS-ben értesült arról, hogy hiába fizették ki jó előre a nyaralásukat, az álomutazásuk elmarad. Olyanok is szép számmal akadtak, akik még kiélvezhették a bolgár szállodák szolgáltatásait, viszont hiába választották és fizették repülős utazási lehetőséget, az iroda végül egy buszt küldött értük, hogy egy másfél órás repülés helyett mintegy 18–20 órát vesztegeljenek közúton. Ráadásul az uniós tagsággal nem rendelkező Szerbián keresztül.