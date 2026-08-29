Kigyulladt egy hotel Salgótarjánban, beomlott a tetőszerkezet

Tűz ütött ki péntek este egy salgótarjáni hotelnél, a lángok egy különálló épületrészt érintettek. A tűzben a tetőszerkezet is beomlott, a helyszínre több településről riasztottak tűzoltókat.
Tűz keletkezett egy hotelben, Salgótarjánban, a Medvesi úton.
Tűz ütött ki egy salgótarjáni hotelben, beomlott a tetőszerkezet
A tűz egy különálló épületrészt érint, amelynek a tetőszerkezete beomlott.
A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a salgótarjáni, a bátonyterenyei, a szécsényi és a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A rajok több vízsugárral oltották a lángokat, amelyeket csak szombat hajnalra sikerült megfékezni - számolt be róla a katasztrófavédelem.
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