Kigyulladt egy hotel Salgótarjánban, beomlott a tetőszerkezet

Tűz keletkezett egy hotelben, Salgótarjánban, a Medvesi úton.

Tűz ütött ki egy salgótarjáni hotelben, beomlott a tetőszerkezet Fotó: unsplash.com

Tűz ütött ki egy salgótarjáni hotelben, beomlott a tetőszerkezet

A tűz egy különálló épületrészt érint, amelynek a tetőszerkezete beomlott.

A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a salgótarjáni, a bátonyterenyei, a szécsényi és a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A rajok több vízsugárral oltották a lángokat, amelyeket csak szombat hajnalra sikerült megfékezni - számolt be róla a katasztrófavédelem.

