Kiderült, mi okozta a pusztító szállodatüzet Salgótarjánban – fotókkal

Ahogy arról beszámoltunk, péntek este hatalmas tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotel egyik különálló épületrészében. A tűzhöz három Nógrád és egy Heves vármegyei városból riasztották az egységeket. Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta: a hotel tornacsarnokának és uszodájának mintegy 500 négyzetméteres tetőszerkezete lángolt, majd beszakadt.

Péntek este csaptak fel a lángok a salgótarjáni Medves Hotel egyik épületrészében (Fotó: Salgótarján HTP)

Gyorsan terjedtek a lángok Salgótarjánban

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a salgótarjáni, bátonyterenyei, szécsényi és pétervásárai hivatásos tűzoltók hét vízsugárral küzdöttek a tűzzel, a munkálatok egészen szombat reggelig tartottak.

Dóczi Krisztián, a Medves Hotel tulajdonosa a Noolnak elárulta, hogy

a katasztrófát egy túlhevült szauna okozta, amely kigyulladt.

A fa szerkezetről a lángok pillanatok alatt átterjedtek a szomszédos tornacsarnok és az uszoda tetőzetére, amelyek teljesen megsemmisültek a tűzben, ezzel hatalmas anyagi kár keletkezett.

Kiderül az is, hogy a tűzeset idején

három csoportnyi vendég tartózkodott a szállodában, szerencsére senki sem sérült meg.

Az oltás idejére 46 embert menekítettek ki az épületből, ők a munkálatok befejeztével visszatérhettek a szobáikba.

A vármegyei lap a szállodatűz helyszínéról képgalériát is közzétett.