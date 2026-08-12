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Ittasan vezetett egy 56 éves férfi Zalában, majd árokba hajtott és a tetejére borult. Senki nem sérült meg, vádat emeltek ellene.
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zala vármegyei főügyészségittas sofőrárok

A Zala Vármegyei Főügyészség közleménye szerint egy 56 éves, Nagykanizsa környékén élő férfi ellen emeltek vádat ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt. A férfi 2025 októberében, kora délután közlekedett a 7522-es úton Garabonc és Zalakaros között, amikor a sofőr elvesztette uralmát az autó felett.

sofőr
Árokba hajtott az ittas sofőr.

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A jármű letért az útról, a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borulva állt meg. A balesetben senki nem sérült meg, az autóban azonban anyagi kár keletkezett.

A helyszínre érkező rendőrök légalkohol-mérést végeztek, majd a sofőrt kórházba vitték vér- és vizeletvizsgálatra. A Nagykanizsai Járási Ügyészség ezt követően ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat a férfival szemben.

A történtekről a ZAOL a Zala Vármegyei Főügyészség közleménye alapján számolt be.

 

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