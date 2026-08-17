M3-as buszbaleset: eljárás indult a sofőr ellen

Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.
Halálos tömegszerencsétlenség miatt indult eljárás a sofőr ellen
Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. Tizenkét ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek.
A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.
Két sérült életveszélyes állapotban
Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Miskolcra szállított kilenc sérült közül kettőt súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán.
Az Origo arról is beszámolt, hogy két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására.