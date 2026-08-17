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m3 autópálya

M3-as buszbaleset: eljárás indult a sofőr ellen

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Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn.
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m3 autópályahalálosautópálya

Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

sofőr
Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás a sofőr ellen.
Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Halálos tömegszerencsétlenség miatt indult eljárás a sofőr ellen

Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. Tizenkét ember meghalt, és többen súlyosan megsérültek.

A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

Két sérült életveszélyes állapotban

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Miskolcra szállított kilenc sérült közül kettőt súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán.

Az Origo arról is beszámolt, hogy két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. 

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Buszbaleset az M3-ason
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