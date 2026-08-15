Szalagkorlátnak csapódott egy turistabusz az M31-esen, 36-an utaztak rajta

Harminchat utassal szenvedett balesetet egy turistabusz az M31-es sztrádán.
Letért az úttestről és átszakította a szalagkorlátot egy turistabusz az M31-es sztráda 5-ös kilométerénél. A busz nem borult fel, másik járművel sem ütközött.
A járaton az első információk szerint harminchatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az utasokért mentesítő járatot indítottak. A gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, egyebek mellett biztonsági területre kísérték a busz utasait.
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