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turistabusz

Szalagkorlátnak csapódott egy turistabusz az M31-esen, 36-an utaztak rajta

30 perce
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Harminchat utassal szenvedett balesetet egy turistabusz az M31-es sztrádán.
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turistabuszOrszágos Mentőszolgálatszalagkorlát

Letért az úttestről és átszakította a szalagkorlátot egy turistabusz az M31-es sztráda 5-ös kilométerénél. A busz nem borult fel, másik járművel sem ütközött. 

Szalagkorlátnak csapódott egy turistabusz az M31-esen
Szalagkorlátnak csapódott egy turistabusz az M31-esen - Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

A járaton az első információk szerint harminchatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az utasokért mentesítő járatot indítottak. A gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, egyebek mellett biztonsági területre kísérték a busz utasait.

 

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