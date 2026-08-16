Hatalmas tűz pusztított Szegednél: kigyulladt egy autókereskedés, húsz hektáron terjedtek a lángok - videó

Több autó és kamion gyulladt meg Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen.

Tűz Szegednél: több autó és kamion gyulladt ki az M43-as közelében Fotó: Délmagyar

Tűz Szegednél: több autó és kamion gyulladt ki az M43-as közelében

A szegedi hivatásos és az algyői létesítményi tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínre tart. A munkálatokat a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja - számolt be róla a katasztrófavédelem.

Hatalmas tűz pusztított Szegednél: kigyulladt egy autókereskedés, húsz hektáron terjedtek a lángok

Frissíttetett bejegyzésükben elmondták, hogy már az utómunkálatokat végzik a tűzoltók Szeged külterületén, ahol egy autókereskedés gyulladt meg.

A szegedi, hódmezővásárhelyi, ruzsai, makói hivatásos és az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a subasai és sándorfalvi önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat. A tűz nagyobb, száraz füves területet is érintett, körülbelül húsz hektáron. A munkálatokat a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Az MTI szerint a közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók alapján a kereskedésből hordják ki az autókat.