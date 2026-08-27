Így állapítja meg a rendőrség egy baleset ismeretlen áldozatának személyazonosságát

Lángoló autójában halt meg egy férfi Paksnál, sokáig rejtély volt, ki az áldozat – írja múltidéző cikke címében a Teol.hu. A tragédia 35 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 18-án az esti órákban történt, amikor a rendőrök egy kivilágítatlan Nysa furgont próbáltak félreállítani a 6-os főúton, Tolna megyében. A sofőr fittyet hányva a jelzésre, Paks felé száguldott tovább. A járőrök azonnal a nyomába eredtek, az üldözés során az ámokfutó több szembejövő járművet is leszorított az útról, és az újabb rendőri felszólításra sem volt hajlandó megállni. A hatóságok végül egy tűzoltóautóval zárták el a 6-os főutat, a Nysa vezetője azonban az útzár láttán sem lassított, és teljes sebességgel a tűzoltóautónak csapódott. A hatalmas erejű ütközéstől a furgon kigyulladt, a sofőr pedig beszorult a roncsba. A tüzet ugyan gyorsan eloltották, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. Mivel az áldozatnál nem voltak iratok, a tűz pedig megrongálta a roncsot és a holttestet is, a hatóságok nem tudták azonnal megállapítani a személyazonosságát. A rendőrség így a lakosság segítségét kérte az elhunyt azonosításához.

Megégett a holttest, így nem tudták megállapítani a sofőr személyazonosságát (Fotó: AI illusztráció)

Így állapítja meg a rendőrség a személyazonosságot

Az eset kapcsán az Origo megkérdezte az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy általánosságban ki és milyen módszerrel azonosítja be egy közlekedési baleset esetén a kommunikációképtelen, esetleg elhunyt sérült személyazonosságát, és milyen módon értesítik a hozzátartozókat.

Válaszukban azt közölték, ha a baleset helyszínén lévő sérült eszméletlen, sokkos állapotban van, vagy egyéb okból kommunikációra képtelen, a rendőrség szigorú protokoll szerint jár el az azonosítás során. Ilyen esetekben

a helyszínelést végző járőr először a ruházatot, táskát vagy csomagot vizsgálja át okmányok, egyéb irat (orvosi dokumentáció, recept) megtalálása érdekében.

Ezek ugyanis alapul szolgálhatnak az azonosításhoz, és az így beszerzett információkat elengedhetetlenül szükséges átadni a sérültet ellátó kórház orvosai számára is.

A technika vívmányai is segítik a beazonosítást

Iratok hiányában, amennyiben a helyszínen található olyan tárgy, amely nevet vagy adatot tartalmaz, az intézkedő rendőr a Központi Nyilvántartóban ellenőrzi a lehetséges személy(ek) fényképét. Hozzátették, az érintett mobiltelefonja vagy okosórája is tartalmazhatja a legfontosabb adatokat (ICE: In Case of Emergency – vészhelyzet esetén értesítendő). Amennyiben pedig a sérült vagy elhunyt a vezető volt, a jármű rendszáma alapján a nyilvántartásból lekérhetők a tulajdonos, illetve az üzembentartó adatai.