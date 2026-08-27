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áldozat

Így állapítja meg a rendőrség egy baleset ismeretlen áldozatának személyazonosságát

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Sokak rémálma, hogy egy békés napon váratlanul megszólal a kapucsengő, a bejárat előtt pedig két rendőr áll bús arccal. Ekkor szinte biztosak lehetünk bennne, hogy egy szerettünket baleset érte, esetleg bűncselekmény áldozatává vált. Az Origo utánajárt, hogy ki és milyen módszerrel azonosítja be egy közlekedési baleset esetén a kommunikációképtelen, esetleg elhunyt sérült személyazonosságát, és milyen módon értesítik a hozzátartozókat.
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áldozatismeretlen személyazonosságúközlekedési balesetbalesetsofőr

Lángoló autójában halt meg egy férfi Paksnál, sokáig rejtély volt, ki az áldozat – írja múltidéző cikke címében a Teol.hu. A tragédia 35 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 18-án az esti órákban történt, amikor a rendőrök egy kivilágítatlan Nysa furgont próbáltak félreállítani a 6-os főúton, Tolna megyében. A sofőr fittyet hányva a jelzésre, Paks felé száguldott tovább. A járőrök azonnal a nyomába eredtek, az üldözés során az ámokfutó több szembejövő járművet is leszorított az útról, és az újabb rendőri felszólításra sem volt hajlandó megállni. A hatóságok végül egy tűzoltóautóval zárták el a 6-os főutat, a Nysa vezetője azonban az útzár láttán sem lassított, és teljes sebességgel a tűzoltóautónak csapódott. A hatalmas erejű ütközéstől a furgon kigyulladt, a sofőr pedig beszorult a roncsba. A tüzet ugyan gyorsan eloltották, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. Mivel az áldozatnál nem voltak iratok, a tűz pedig megrongálta a roncsot és a holttestet is, a hatóságok nem tudták azonnal megállapítani a személyazonosságát. A rendőrség így a lakosság segítségét kérte az elhunyt azonosításához.

Megégett a holttest, így nem tudták megállapítani a sofőr személyazonosságát
Megégett a holttest, így nem tudták megállapítani a sofőr személyazonosságát (Fotó: AI illusztráció)

Így állapítja meg a rendőrség a személyazonosságot 

Az eset kapcsán az Origo megkérdezte az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy általánosságban ki és milyen módszerrel azonosítja be egy közlekedési baleset esetén a kommunikációképtelen, esetleg elhunyt sérült személyazonosságát, és milyen módon értesítik a hozzátartozókat.

Válaszukban azt közölték, ha a baleset helyszínén lévő sérült eszméletlen, sokkos állapotban van, vagy egyéb okból kommunikációra képtelen, a rendőrség szigorú protokoll szerint jár el az azonosítás során. Ilyen esetekben 

a helyszínelést végző járőr először a ruházatot, táskát vagy csomagot vizsgálja át okmányok, egyéb irat (orvosi dokumentáció, recept) megtalálása érdekében.

Ezek ugyanis alapul szolgálhatnak az azonosításhoz, és az így beszerzett információkat elengedhetetlenül szükséges átadni a sérültet ellátó kórház orvosai számára is. 

A technika vívmányai is segítik a beazonosítást

Iratok hiányában, amennyiben a helyszínen található olyan tárgy, amely nevet vagy adatot tartalmaz, az intézkedő rendőr a Központi Nyilvántartóban ellenőrzi a lehetséges személy(ek) fényképét. Hozzátették, az érintett mobiltelefonja vagy okosórája is tartalmazhatja a legfontosabb adatokat (ICE: In Case of Emergency – vészhelyzet esetén értesítendő). Amennyiben pedig a sérült vagy elhunyt a vezető volt, a jármű rendszáma alapján a nyilvántartásból lekérhetők a tulajdonos, illetve az üzembentartó adatai.

Megtudtuk azt is, ha van rá lehetőség, 

a rendőrség biometrikus azonosítási módszert alkalmaz: arcfelismerő rendszer segítségével kísérlik meg az azonosítást, amennyiben az arc nem sérült olyan mértékben, hogy az a felismerést akadályozza.

Szükséges vizsgálni azt is, hogy az ismeretlen személyt, vagy az általa használt járművet térfigyelő, vagy egyéb kamerarendszer rögzítette-e.

Közölték továbbá, hogy amint a fent bemutatott paksi esetben is, olykor a sajtó értesítése útján a nyilvánosságot hívják segítségül egy ismeretlen sérült vagy elhunyt azonosításához. Ha pedig mindezek dacára a személyazonosítás mégsem jár sikerrel, elrendelik az ismeretlen személy körözését. A tetoválások, műtéti hegek, viselt ékszerek és a ruházat részletes dokumentálása minden esetben megtörténik.

Szomorú kötelesség a hozzátatozók értesítése

A balesetet szenvedett sérült vagy elhunyt hozzátartozóinak kiértesítést minden esetben rendőr végzi személyes megjelenéssel, lehetőleg parancsnok jelenlétében. Szükség esetén, 

amennyiben a hozzátartozó egészségi állapota vagy a kiváltott sokkhatás mértéke indokolja, a kiértesítés a mentőszolgálat (orvos vagy egészségügyi szakszemélyzet) jelenlétében, illetve bevonásával történik.

A balesethelyszínelő szaktanfolyam során a hozzátartozó kiértesítése az oktatási tematika részét képezi. Azonban a fokozott mentális és érzelmi terheléssel járó feladatra tekintettel a kiértesítést végző, illetve a helyszínelésben részt vevő rendőrök számára igény esetén pszichológusi támogatás is biztosított.

 

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