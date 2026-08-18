Szeméremsértőket fogott a rendőrség: egyikük nőket fogdosott az utcán, a másik nyilvánosan szexelt

Másfél hete jelent meg az egyik közösségi oldalon egy megbotránkozást kiváltó bejegyzés, miszerint egy férfi szeméremsértő módon viselkedett egy nővel Nagykanizsán – írja a police.hu.

Szeméremsértőket fogott el a rendőrség - Illusztráció

Fotó: MediaWorks

A férfi követte a nőt, majd egy alkalommal a ruhája alá nyúlt. A történtekről a megtámadott nő személyesen számolt be a rendőrségen, azonban nem kérte az eljárás lefolytatását.

Augusztus 13-án pedig egy fiatalkorú lány jelent meg a kapitányságon édesapjával, hogy bejelentést tegyen.

Elmondta, hogy az Eötvös téren odalépett hozzá egy férfi, és megfogdosta.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai széles körű adatgyűjtést végeztek, tanúkat kutattak fel, kamerafelvételeket elemeztek és azonosították a 43 éves elkövetőt. Elfogását követően kihallgatták, mindkét esetről részletes beismerő vallomást tett.

Zalaegerszegen is szeméremsértőket fogtak

Augusztus elején jutott a hatóságok tudomására, hogy Zalaegerszegen, a Parkerdőben két férfi szexuális cselekményt végzett. A rendőrség hivatalból eljárást indított, és állampolgári segítséggel azonosították a 67 éves helyi lakost, aki járókelők előtt orálisan létesített szexuális kapcsolatot, máskor pedig önkielégítést végzett. Szeméremsértés bűntett miatt kihallgatták. A fenti cselekményben közreműködött egy 65 éves férfi is, aki időnként meztelenül mutogatta magát.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a közterületen vagy nyilvános helyen végzett szexuális cselekmény bűncselekménynek minősülhet, az ilyen esetekben a rendőrök minden alkalommal intézkednek.

Fontos tudni, hogy a rendőrség az ilyen jellegű esetekben akkor tud hatékonyan fellépni, ha a jogellenes cselekmény a tudomására jut. Kérjük, amennyiben úgy érzi, hogy az Ön vagy hozzátartozója sérelmére bűncselekményt, szabálysértést követtek el, haladéktalanul hívja a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Óriáskeréken szexelt egy pár fényes nappal, a rendőrség keresi a férfit

Szeméremsértést követett el egy pár egy óriáskerék kabinjában az Egyesült Királyságban. A nyomozás a szexelő párról készült videó felbukkanása után indult meg, a brit rendőrség most keresi a férfit.