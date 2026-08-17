Továbbra sincs meg az Ozora fesztiválon eltűnt férfi, nagyszabású keresés indult

A Feol információi szerint augusztus 15-én ismét nagy erőkkel keresték az Ozora Fesztiválról eltűnt Szolnoki Bencét Igar környékén. A kutatást a Vácért Polgárőr Egyesület szervezte és Kovács István vezette, a munkába pedig a Kutyák Határok Nélkül Egyesület is bekapcsolódott.

Szolnoki Bence eltűnése – az Ozora Fesztiválról veszett nyoma.

Eltűnt Szolnoki Bence

A Kutyák Határok Nélkül vasárnap közösségi oldalán számolt be a szombati akcióról. Mint írták, továbbra is keresik Bencét, és az újabb kutatásban is sokan vettek részt.

A szervezet szerint a keresés egész nap szervezetten és szisztematikusan zajlott. A résztvevők a kijelölt területeket módszeresen átvizsgálták, azonban ezúttal sem sikerült a fiatal nyomára bukkanni.

A kutatók külön köszönetet mondtak mindenkinek, aki részt vett az akcióban.

Továbbra sincs nyoma Szolnoki Bencének

A szombati keresés sajnos nem hozott áttörést. Szolnoki Bence továbbra sem került elő.

A fiatal július 28-án tűnt el az Ozora Fesztiválról, azóta több alkalommal is kutattak utána Igar és a környező területeken. A mostani akció újabb jelentős erőket mozgatott meg, de egyelőre eredménytelenül zárult.

A keresést azonban nem hagyják abba. A Kutyák Határok Nélkül Egyesület beszámolója szerint továbbra is mindent megtesznek azért, hogy megtalálják Bencét.

A Feol az ügyben megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amennyiben megérkezik a rendőrség válasza, arról a lap beszámol.