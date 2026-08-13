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vádat emeltek

Vádat emeltek a gyermekeiket elhanyagoló szülők ellen Hevesben

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Szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség annak a két szülőnek az ügyében, akik súlyosan elhanyagolták három gyermeküket - közölte a Heves Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője csütörtökön.
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vádat emeltekfüzesabonyi járási ügyészségelhanyagoló szülők

Kenézi Diána tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi szakemberek 2022-ben észlelték a problémákat a családban, most vádat emeltek a szülők ellen.

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Gyermekeiket elhanyagoló szülők ellen emeltek vádat Hevesben.
Fotó: Shutterstock

Súlyos mulasztás a családban, vádat emeltek a szülők ellen Heves vármegyében

Az élettársi kapcsolatban élő vádlottak ekkor egy Heves vármegyei kistelepülésen nevelték hét-, négy-, valamint kétéves gyermekeiket, akiknek az egészséges fejlődéséhez szükséges étel és tüzelő beszerzéséről nem gondoskodtak, otthonuk és annak környezete szemetes volt, a gyermekek hiányos, piszkos ruhában jártak, az óvodába, iskolába elhanyagoltan, ápolatlanul érkeztek. Az iskolás kisfiú felszerelése gyakran hiányos volt, házi feladatait nem készítette el. Az óvodás kislány a fegyelmezést nem értette, értékrendje hiányos volt.

A szülők a gyermekek jelenlétében alkoholt, kábítószert fogyasztottak, ami gyakran veszekedéshez, bántalmazáshoz vezetett

- írta a szóvivő.

A gyámhatóság ezért előbb a gyermekek védelembe vételéről határozott, ám mivel az élettársak ezt követően sem változtattak életmódjukon, nem fogadták el a hatóság munkatársainak javaslatait, 2023-ban a gyermekeket nevelőszülőnél helyezte el.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt benyújtott vádiratában - bűnösségük beismerése esetén - a büntetett előéletű apával szemben két év letöltendő szabadságvesztés, míg az anyával szemben ugyancsak két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyben eljáró bíróságtól.

 

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