Tinikből álló banda randalírozott Szolnokon, több járókelőt is megvertek

A négy szolnoki fiatal, gyermekkorú társukkal együtt augusztus 25-én éjjel kezdtek emberekre támadni Szolnokon. A vasútállomás közelében egy férfit hátulról megtámadtak, testszerte ütötték, rugdosták, ezért a férfi elesett. A fiatalok ekkor elvették a táskáját, mobiltelefonnal, személyes iratokkal, lakáskulccsal, továbbá 50.000 forint készpénzzel együtt.

A fiatalok Szolnokon több embert is megtámadtak és megvertek

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Fél óra elteltével az egyik fiatalkorú gyermekkorú társával, valamint egy még ismeretlen személlyel a vasútállomás körül egy újabb férfit bántalmaztak.

Nem sokkal ezt követően a csoport Szolnokon, a József Attila úton észrevett egy sétáló férfit, akit egyikük ököllel arcon ütött. A férfi a további bántalmazástól félve elfutott, de a fiatalok utána futottak, és megverték.

A támadók indokolatlanul agresszív cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

Mindhárom sértett 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség azért indítványozta a fiatalok letartóztatását, mert fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye és fennáll a bűnismétlés veszélye. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte valamennyi fiatal letartóztatását.

Maszkban, baseballütővel támadt egy férfi emberekre Budapesten

Két egymást követő napon is minden előzmény nélkül támadt rá férfiakra egy 26 éves férfi Budapesten: előbb egy autóban ülő embert ütött meg többször, majd másnap baseballütővel támadt egy másik férfira és meg is fenyegette.