Egy tinédzser lányt állítólag két férfi kényszerített egy autóba egy essexi Tesco közelében. A rendőrség szerint a lányt mintegy 40 percig tarthatták fogva, mielőtt sikerült megszöknie, az ügyben pedig nagyszabású nyomozás indult.

Elraboltak egy tinédzser lányt egy Tesco közelében – 40 perc után sikerült megszöknie Fotó: Unsplash

Egy tinédzser lányt állítólag két férfi autóba kényszerített egy Tesco közelében, Essexben.

A lány mintegy 40 perc után Eppingben megszökött, és segítséget kért.

A rendőrség két melegítőt viselő, fehér bőrű férfit keres, akik feltehetően egy fekete autóval közlekedtek.

A tinédzser már újra a családjával van, a rendőrség pedig szemtanúk és kamerafelvételek alapján próbálja felderíteni az ügyet.

Elraboltak egy tinédzser lányt egy Tesco közelében – 40 perc után sikerült megszöknie

A rendőröket augusztus 3-án este nem sokkal 18:50 után riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy tinédzser lányt erőszakkal betuszkoltak egy autóba a Church Langley városrészben (Essex).

A beszámolók szerint a lányt Eppingbe vitték, ahol 19:30 körül sikerült kiszöknie a járműből, majd segítséget kért. Az Essexi Rendőrség nyomozást indított az ügyben, és szemtanúk jelentkezését kéri az incidenssel kapcsolatban, amely a Church Langley városrészben található Minton Lane parkolójában kezdődött.

A feltételezett áldozatnak a Buckingham Road és a Lower Swaines kereszteződésénél, Eppingben sikerült kiszállnia az autóból, majd segítséget kérnie.

A rendőrség tájékoztatása szerint a két gyanúsított fehér bőrű férfi, akik melegítőt viseltek. A feltételezések szerint egy fekete autóval közlekedtek. A lány fehér bőrű, szőke hajú, az eset idején fekete felsőt, fekete rövidnadrágot, fehér zoknit és sportcipőt viselt.

A rendőrség megerősítette, hogy a tinédzser már újra a családjával van, és speciálisan képzett rendőrök nyújtanak neki támogatást.

Paul Marks nyomozó őrmester így nyilatkozott:

Tisztában vagyunk vele, hogy ez az eset sokakat aggaszt. Megértjük az emberek aggodalmát, és nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy azonosítsuk a járművet, valamint a történtekben érintett két férfit. Ha ma este bármelyik említett helyszínen járt, kérjük, ellenőrizze a fedélzeti kamerája vagy a térfigyelő kamerája felvételeit

– írja a The Sun.