Till Tamás édesapját tanúként idézték a bíróságra: „Nem mehetek el a tárgyalásra!”

Állandó felügyeletre szorul a 2000-ben meggyilkolt Till Tamás édesanyja. A súlyos beteg Katalin az ideje nagy részét ágyban tölti. Járni nem tud, de felülni is nehezére esik. Mindenben a férje, Mátyás segítségére szorul. A gyászoló apa a napokban kapta kézhez a bírósági idézést, amely szerint szeptember 9-én meg kell jelennie a Kecskeméti Törvényszéken, hogy a fia ügyében tanúskodjon. A férfi képtelen ennek a kötelezettségnek eleget tenni.

Till Tamás édesapja nem mehet el a bíróságra (Fotó: Bors)

– Katalint csak annyi időre hagyom magára, amíg elmegyek a gyógyszertárba, a boltba vagy éppen Tamáska sírjához.

A feleségemet nem lehet mozgatni és utaztatni. A kerekesszékével nem tudom beültetni az autóba

– mondta az Origónak Till Mátyás, és hozzátette: abban az esetben tudna Kecskemétre utazni, ha a felesége számára a kérdéses napra segítséget biztosítanának.

Till Tamás édesanyját nem lehet egyedül hagyni

– Idegen embereket nem engedünk be a házunkba, mert sajnos nem bízhatunk senkiben. Egyedül viszont nem hagyhatom jóformán egy egész napra. Nem vállalhatom a veszélyt, hogy a távollétemben történjen vele valami. Ki viselné a felelősséget? A bíróság? – gondolkodott hangosan Mátyás, aki egyébként is értelmetlennek tartja az újabb meghallgatását.

A gyermek szobáját a szülők meghagyták (Fotó: Bors)

– Mégis mit lehet tőlem kérdezni a tárgyaláson? Nem voltam ott, amikor a fiamat megölték. Nem láttam a gyilkost, nem láttam, hogy mit tett a gyermekemmel – mondta Mátyás.

Lichy József, a család ügyvédje korábban a Borsnak egyébként pont ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az ügyben kulcsfontosságú kérdés, hogy a kisfiú milyen ruhát viselt, amikor az apja engedélyével elment otthonról a bajai vadasparkba. Mátyás még integetett is a kisfiúnak, amikor a gyermek a biciklijével eltekert. Ő látta a családból utoljára élve.

A vádlott, F. János azt állítja, hogy ő csupán autóval elsodorta Tamáskát, majd az akkori munkaadója, az azóta elhunyt W. József bevitte a házába a kisfiút és napokig életben tartotta. Megint csak F. János védekezése szerint az idős esztergályos a kisfiút még át is öltöztette.

F. János tagadja a vádat (Fotó: Bors)

– Senki nem gondolhatja komolyan, hogy huszonhat év távlatából fel tudom idézni, hogy a kisfiam mit vett fel. Az eltűnése után közvetlenül feljelentést tettünk a rendőrségen, és természetesen akkor pontosan leírtam a ruházatot. Nem mondhatom a bíróságon, csak azt, hogy fenntartom az akkori vallomásomat – jelentette ki Till Mátyás.