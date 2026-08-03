Négy embert sodort el a Tisza Szabolcsban, egy férfit még keresnek

A Tisza vasárnap négy embert sodort el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az esetek Gergelyiugornyánál és Tiszakóródnál történtek, ahol a bajba jutottak kijelöletlen fürdőhelyen tartózkodtak – számolt be róla a SZON.

A vasárnap elmerült férfit a SONAR Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület tagjai is keresik a Tiszakóródnál

Fotó: SZON

Gergelyiugornyánál két férfi került bajba. Egyiküket a vízimentők rövid időn belül kimentették, míg a másikat a folyó sodorta tovább. A férfit a partra húzták, újraélesztették, majd mentőhelikopterrel kritikus állapotban kórházba szállították.

Tiszakóródnál szintén két ember sodródott el. Egyiküket az ukrán határőrök élve mentették ki, társa azonban eltűnt.

Folytatódik a Tiszában eltűnt férfi keresése

A SONAR Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület tájékoztatása szerint folytatódik a kutatás a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a vízimentők részvételével. A keresést nehezíti, hogy a Tisza ezen a szakaszon határfolyó, ami korlátozza a kutatási lehetőségeket.