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Tisza

Négy embert sodort el a Tisza Szabolcsban, egy férfit még keresnek

1 órája
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Vasárnap két különböző helyszínen is mentőakcióra volt szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Tisza négy embert sodort el, közülük hármat sikerült élve kimenteni, egy férfi után pedig hétfőn is folytatódik a kutatás.
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Tiszaeltűnt emberSzabolcs-Szatmár-Bereg

A Tisza vasárnap négy embert sodort el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az esetek Gergelyiugornyánál és Tiszakóródnál történtek, ahol a bajba jutottak kijelöletlen fürdőhelyen tartózkodtak – számolt be róla a SZON.

A vasárnap elmerült férfit a SONAR Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület tagjai is keresik a Tiszakóródnál
A vasárnap elmerült férfit a SONAR Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület tagjai is keresik a Tiszakóródnál
Fotó: SZON

Gergelyiugornyánál két férfi került bajba. Egyiküket a vízimentők rövid időn belül kimentették, míg a másikat a folyó sodorta tovább. A férfit a partra húzták, újraélesztették, majd mentőhelikopterrel kritikus állapotban kórházba szállították.

Tiszakóródnál szintén két ember sodródott el. Egyiküket az ukrán határőrök élve mentették ki, társa azonban eltűnt.

Folytatódik a Tiszában eltűnt férfi keresése

A SONAR Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület tájékoztatása szerint folytatódik a kutatás a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a vízimentők részvételével. A keresést nehezíti, hogy a Tisza ezen a szakaszon határfolyó, ami korlátozza a kutatási lehetőségeket.

 

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