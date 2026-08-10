Tiszakóródi tragédia: így búcsúztatják a vízbe fulladt Arnoldot

Mint arról az Origo is beszámolt, a folyóba fulladt egy fiatal férfi Tiszakóródon augusztus 2-án. Arnold a barátaival ment le a partra, majd egy másik fiúval, Petivel a kánikula miatt együtt úgy döntött, hogy megmártóznak a vízben. Péter az ukrán oldalon, a határőrök kimentették, ám Arnold nem volt ilyen szerencsés. Közel három napig sodródott, majd egy kilométerrel lejjebb fennakadt egy víz alatti ágban. A holttestét a nagymamája azonosította.

A Tiszakóródnál vízbe fulladt Arnoldot mindenki szerette Fotó: Olvasói

Tiszakóródon került elő Arnold holtteste

A családban négy napos eltéréssel egy másik tragédia is történt: Attila az otthonában, alvás közben lett rosszul. A vérnyomása 160-ra szökött. Ugyan a szerettei mentőt hívtak hozzá, nem lehetett rajta segíteni. Őt már örök nyugalomra helyezték, a rokonok most Arnold búcsúztatására gyűjtik az erőt.

– A holttestét Debrecenbe szállították igazságügyi boncolásra. Már megkaptuk az engedélyt a temetésére. Hétfőn a roma hagyományoknak megfelelően a halottaskocsi egy rövid időre megáll a házunknál és betolat az udvarra. Ott a teljes rokonság összegyűlik, hogy búcsút vehessünk tőle, és harangszó mellett elkísérhessük a temetőbe – árulta el az Origónak Ádám, Arnold hozzátartozója.

A romáknál létezik egy szokás, hogy a temetés előtt az elhunytat beviszik a házába és kedvenc foteljébe is beültetik. Arnold esetében – mivel a holttest napokig sodródott a vízben – erre nem lesz lehetőség.

– Arnit mindenki szerette, mert jó ember volt és nem ártott senkinek. A temetés előtti napon a házában összejönnek a rokonok, rengetegen leszünk. A virrasztáson rá emlékezünk. Egyelőre nem tudjuk nélküle elképzelni az életünket. A szerdai nap mindannyiunk számára kegyetlenül nehéz lesz. Akkor veszünk tőle végső búcsút – fejezte be Ádám.