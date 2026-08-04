Tragédia a Tiszán. A SZON beszámolója szerint vasárnap délután két fiatal ment be a Tiszába Tiszakóród közelében egy nem kijelölt fürdőhelyen, amikor a sodrás elsodorta őket.

Tragédia a Tiszán. Fotó: Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület

Drámai keresés zajlik a Tiszán, nagy erőkkel kutatnak az eltűnt fiú után

Az egyik fiatalnak sikerült egy kiálló kőbe kapaszkodnia, őt az ukrán határőrök mentették ki. Társa azonban elmerült, őt azóta is nagy erőkkel keresi a rendőrség, valamint több speciális mentőegység.

A portál szerint hétfőn a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület is bekapcsolódott a kutatásba. A szakemberek szerint a keresést jelentősen megnehezíti a rendkívül alacsony vízállás, a homokpadok és a meder sajátosságai, ezért a szonárral felszerelt csónakok is csak nehezen tudnak közlekedni a folyón.

A mentőegyesület egyik szakembere a lapnak elmondta, hogy sokakat megtéveszt a Tisza alacsony vízállása. Bár egyes helyeken valóban előbukkannak homokpadok, a folyó medre kiszámíthatatlan, a mélyebb szakaszokon pedig erős sodrás alakulhat ki.

A SZON azt is írja, hogy a szakemberek remélik, a következő órákban vagy napokban sikerül megtalálni az eltűnt fiatalt. Egyúttal ismét arra figyelmeztetnek, hogy a Tiszában kizárólag kijelölt fürdőhelyen szabad fürdeni, és semmiképpen sem szabad megpróbálni gyalog átkelni a folyón.