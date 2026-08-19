A tetőn keresztül próbált meglépni a rendőrök elől egy 20 éves tolvaj

A tolvaj a gyanú szerint az elmúlt egy hónapban összesen hat alkalommal surrant be különböző ingatlanokba Baktalórántházán. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Baktalórántházi Rendőrőrse lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 20 éves H. D. ellen.

A tolvaj elfogására külön akciót szerveztek a rendőrök

Fotó: police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi rendszerint nappal ment be nyitva hagyott családi házakba, de olyan eset is történt, amikor egy cukrászműhelybe jutott be. Különféle értékeket vitt magával, egyebek mellett pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt és kerékpárt.

A tetőn próbált elmenekülni a tolvaj

A nyomozók rövid időn belül azonosították a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható férfit. Mivel körözést rendeltek el ellene, elrejtőzött és elérhetetlenné vált, ezért a rendőrök akciót szerveztek az elfogására.

H. D.-t végül egyik rokona padlásán találták meg. Amikor észrevette a rendőröket, a tetőn keresztül próbált elmenekülni, de nem jutott messzire, a rendőrök elfogták.

A 20 éves férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság ezt később elrendelte.