Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Visszaütött Orbán Anita száznapos kampánya, a kommentelők Szijjártó Pétert követelik vissza

tolvaj

A tetőn keresztül próbált meglépni a rendőrök elől egy 20 éves tolvaj

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 20 éves férfit vettek őrizetbe a rendőrök Baktalórántházán, aki a gyanú szerint több ingatlanból is különféle értékeket lopott el. A tolvaj elfogásakor egy rokona padlásán bujkált, majd a tetőn keresztül próbált elmenekülni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tolvajmeneküléstetőBaktalórántháza

A tolvaj a gyanú szerint az elmúlt egy hónapban összesen hat alkalommal surrant be különböző ingatlanokba Baktalórántházán. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Baktalórántházi Rendőrőrse lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 20 éves H. D. ellen.

lopás, Baktalórántháza, rendőrség, körözés, elfogás, besurranás, letartóztatás, A tolvaj elfogására külön akciót szerveztek a rendőrök
A tolvaj elfogására külön akciót szerveztek a rendőrök
Fotó: police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi rendszerint nappal ment be nyitva hagyott családi házakba, de olyan eset is történt, amikor egy cukrászműhelybe jutott be. Különféle értékeket vitt magával, egyebek mellett pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt és kerékpárt.

A tetőn próbált elmenekülni a tolvaj

A nyomozók rövid időn belül azonosították a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható férfit. Mivel körözést rendeltek el ellene, elrejtőzött és elérhetetlenné vált, ezért a rendőrök akciót szerveztek az elfogására.

H. D.-t végül egyik rokona padlásán találták meg. Amikor észrevette a rendőröket, a tetőn keresztül próbált elmenekülni, de nem jutott messzire, a rendőrök elfogták.

A 20 éves férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság ezt később elrendelte.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!