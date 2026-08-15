Tömegkarambol az M7-esen: hatalmas a torlódás

Négy személyautó ütközött össze az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán Martonvásár és Kápolnásnyék között; a torlódás egyre nő.

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A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az M7-es autópálya 36-os kilométerénél történt baleset helyszínéről egy jármű elhajtott, a másik háromban összesen öten utaztak. A helyszínre mentőautók érkeztek, a váli önkormányzati tűzoltók pedig áramtalanították a járműveket.

A baleset miatt egy sávon halad a forgalom, és a torlódás gyorsan növekszik, aki teheti, a 30-as jelű Martonvásár csomópontnál válassza a 7-es főutat - olvasható az utinform.hu oldalon.