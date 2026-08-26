Nyomozást indított a rendőrség a monori tömegverekedés ügyében

Amint arról beszámoltunk, tömegverekedés tört ki Monoron, miután két kamaszlány összeveszett egy fiún, majd az egyikük rokonai megrohamozták a másik tini családját. Az összetűzésről felvétel is készült, amelyen látszik, hogy legalább hatvan ember ütötte egymás fakarókkal, vascsövekkel és kapákkal. A történtek után két férfi könnyebb fejsérüléssel, stabil állapotban került kórházba.

Tömegverekedés tört ki Monoron, vascsövekkel esett egymásnak két család – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Nyomoz a rendőrség a tömegverekedés ügyében

A monoriak körében heves indulatokat kiváltó összecsapással kapcsolatban az Origo megkérdezte a a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy mikor és mi történt pontosan, hányan vettek részt a tömegverekedésben, illetve hogy történt-e előállítás az üggyel kapcsolatban.

Válaszukban azt írták, a Monori Rendőrkapitányság járőrei augusztus 24-én egy helyi utcába vonultak ki, mivel onnan tömegverekedésről érkezett bejelentés. A kiérkező rendőrök már csak két személyt találtak a helyszínen, akiket a mentőszolgálat munkatársai elláttak, majd kórházba szállítottak.

A történtekkel összefüggésben a monori nyomozók

csoportosan elkövetett garázdaság, valamint más bűncselekmények gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

A folyamatban lévő eljárásról azonban – a nyomozás érdekeire tekintettel – jelenleg nem áll módjukban további információt nyilvánosságra hozni.