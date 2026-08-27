Két embert őrizetbe vettek a monori tömegverekedéssel összefüggésben

Amint arról korábban beszámoltunk, augusztus 24-én este elszabadultak az indulatok Monoron: két kamaszlány féltékenysége miatt tör ki brutális tömegverekedés. Az egyik tini rokonai megrohamozták a másik lány családját, az összecsapásról pedig megrázó videófelvétel is készült. A képsorokon jól látható, hogy mintegy hatvan ember esett egymásnak fakarókkal, vascsövekkel és kerti szerszámokkal.

Két férfi csuklóján kattant a bilincs a a monori tömegverekedés kapcsán (Fotó: illusztráció, Baranyai Attila)

A család a védelmükre kelt, tömegverekedéssé fajult a konfliktus

A rendőrség mai tájékoztatása szerint a támadók hétfő este jelentek meg az egyik monori ingatlannál, ahol rátámadtak két ott tartózkodó férfira. A sértetteket botokkal és ásókkal kezdték bántalmazni. Ezt látva a megtámadottak családtagjai azonnal a védelmükre siettek, így az erőszakos konfliktus a nyílt utcán folytatódott.

A támadók nem sokkal később elmenekültek a helyszínről, a kiérkező egyenruhások már csak a két sérültet találták az utcán, akiket a mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállítottak. Míg az elsődleges hírek könnyebb fejsérülésekről szóltak, a rendőrség legfrissebb információi szerint az egyik férfi könnyű, a másik azonban súlyos sérülést szenvedett.

Hajnali kihallgatások és munkahelyi elfogások

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai haladéktalanul megkezdték a széles körű adatgyűjtést, a tanúk kihallgatását és a környékbeli kamerafelvételek lefoglalását. A felderítés gyors eredményt hozott, augusztus 26-án hajnalban a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 40 éves K. Krisztiánt és 19 éves fiát, ifj. K. Krisztiánt.

Még aznap napközben a településen található munkahelyükön fogták el és állították elő a 34 éves K. Zsoltot, valamint a 41 éves R. Ferencet.

A Monori Rendőrkapitányság csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt folytatja az eljárást. A nyomozók K. Zsoltot és R. Ferencet őrizetbe vették, egyúttal kezdeményezték a letartóztatásukat.

Az esettel összefüggésben a rendőrök további két személyt azonosítottak, és megkezdték felkutatásukat.