Kamionok ütköztek az M5-ösön, már több kilométeres a torlódás

Jelentős torlódás alakult ki hétfő délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán Újhartyán térségében, ahol két kamion ütközött össze - közölte az Útinform.

Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös autópályán (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös autópályán

Azt írták, hogy a sztráda 36-os kilométerénél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávot lezárták, így a forgalom a leállósávban halad.

A torlódás meghaladja a nyolc kilométert

- jelezte az Útinform.