Kamionok ütköztek az M5-ösön, már több kilométeres a torlódás

Két kamion ütközött össze hétfő délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán Újhartyán térségében. A baleset miatt jelentős a torlódás: a legfrissebb hírek szerint már a nyolc kilométert is meghaladta.
Jelentős torlódás alakult ki hétfő délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán Újhartyán térségében, ahol két kamion ütközött össze - közölte az Útinform.
Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös autópályán
Azt írták, hogy a sztráda 36-os kilométerénél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávot lezárták, így a forgalom a leállósávban halad.
A torlódás meghaladja a nyolc kilométert
- jelezte az Útinform.
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Eközben az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton, ahol félpályán halad a forgalom. A balesetet követően a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyhez Székesfehérvárról egy tűzoltódaru is elindult. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Ribi Márk az MTI érdeklődésére elmondta, hogy körülbelül száz disznó volt a szerelvényen, közülük mintegy harmincat tudtak kimenteni, az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A többi sertés beszorult, a jármű talpra állítását követően tudják őket kimenteni. Arról is beszámolt, hogy a műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.