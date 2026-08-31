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baleset

Kamionok ütköztek az M5-ösön, már több kilométeres a torlódás

1 órája
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Két kamion ütközött össze hétfő délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán Újhartyán térségében. A baleset miatt jelentős a torlódás: a legfrissebb hírek szerint már a nyolc kilométert is meghaladta.
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balesetműszaki mentésM5-ös autópályatorlódás

Jelentős torlódás alakult ki hétfő délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán Újhartyán térségében, ahol két kamion ütközött össze - közölte az Útinform.

Baleset az M5-ös autópályán: kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést
Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös autópályán (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Baleset miatt jelentős a torlódás az M5-ös autópályán

Azt írták, hogy a sztráda 36-os kilométerénél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávot lezárták, így a forgalom a leállósávban halad.

A torlódás meghaladja a nyolc kilométert 

- jelezte az Útinform.

Eközben az oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó Cecén, a 63-as főúton, ahol félpályán halad a forgalom. A balesetet követően a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyhez Székesfehérvárról egy tűzoltódaru is elindult. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Ribi Márk az MTI érdeklődésére elmondta, hogy körülbelül száz disznó volt a szerelvényen, közülük mintegy harmincat tudtak kimenteni, az állatokat a tűzoltók egy ideiglenesen elkerített területen őrzik. A többi sertés beszorult, a jármű talpra állítását követően tudják őket kimenteni. Arról is beszámolt, hogy a műszaki mentés 3-4 órát is igénybe vehet, addig a főúton teljes útzár lesz.

 

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