Hatalmas a torlódás az M5-ösön, tíz kilométeres a kocsisor

Útkarbantartás miatt több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében - közölte az Útinform a honlapján.

Több mint tíz kilométeres a torlódás az M5-ösön (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Több mint tíz kilométeres a torlódás az M5-ösön

Az autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leállósávon halad a forgalom

- olvasható az utinform.hu oldalon.

Ugyancsak az autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcstól Újhartyánig belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt meghaladta a három kilométer.