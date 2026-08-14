Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Majka: lemondta a koncertjeit

Fontos

Komoly drágulás jön a kutakon – ennyivel változik az üzemanyagok ára

torlódás

Hatalmas a torlódás az M5-ösön, tíz kilométeres a kocsisor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében útkarbantartás miatt. Az autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcstól Újhartyánig pedig belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt meghaladta a három kilométer.
Link másolása
Vágólapra másolva!
torlódásútkarbantartásautópályaM5-ös autópálya

Útkarbantartás miatt több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében - közölte az Útinform a honlapján.

Balesetek, torlódások akadályozzák a forgalmat
Több mint tíz kilométeres a torlódás az M5-ösön (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Több mint tíz kilométeres a torlódás az M5-ösön

Az autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leállósávon halad a forgalom

 - olvasható az utinform.hu oldalon.

Ugyancsak az autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcstól Újhartyánig belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt meghaladta a három kilométer.

A katasztrófavédelem eközben azt közölte, összeütközött két személygépkocsi a Hold utcában, Mosonmagyaróváron. Az autókban csak a sofőrök utaztak. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszon pedig forgalmi akadály van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!