Hatalmas a torlódás az M5-ösön, tíz kilométeres a kocsisor

Több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében útkarbantartás miatt. Az autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcstól Újhartyánig pedig belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt meghaladta a három kilométer.
Útkarbantartás miatt több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében - közölte az Útinform a honlapján.
Több mint tíz kilométeres a torlódás az M5-ösön
Az autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leállósávon halad a forgalom
- olvasható az utinform.hu oldalon.
Ugyancsak az autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcstól Újhartyánig belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás itt meghaladta a három kilométer.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
A katasztrófavédelem eközben azt közölte, összeütközött két személygépkocsi a Hold utcában, Mosonmagyaróváron. Az autókban csak a sofőrök utaztak. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az érintett útszakaszon pedig forgalmi akadály van.