„Egyszerűen felfoghatatlan” – meghalt egy 9 éves kislány, egy 35 éves férfit őrizetbe vettek

Virágokat helyeztek el a tragédia helyszínén Arbroathban, miközben a rendőrség egy gyermek halálának ügyében nyomoz. Egy kilencéves kislány meghalt, további két embert pedig kórházba szállítottak egy skóciai ipari területen történt incidens után. A rendőrség gyanús halálesetként kezeli az ügyet, és őrizetbe vett egy 35 éves, fehér bőrű brit férfit.

Tragédia: meghalt egy 9 éves kislány – egy 35 éves férfit letartóztattak, ketten kórházba kerültek

Fotó: Pixabay.com

Egy 9 éves kislány súlyos sérüléseket szenvedett, később a kórházban meghalt.

A rendőrség őrizetbe vett egy 35 éves férfit, aki ismerte a gyermeket.

Az incidens során további két embert is kórházba szállítottak, állapotukat nem hozták nyilvánosságra.

A hatóságok gyanús halálesetként vizsgálják az ügyet, és közölték, hogy jelenleg nem keresnek más gyanúsítottat.

Tragédia: meghalt egy 9 éves kislány – egy 35 éves férfit letartóztattak, ketten kórházba kerültek

A súlyosan sérült gyermeket vasárnap a hajnali órákban találták meg az Elliot Industrial Estate területén, ahonnan a dundee-i Ninewells Kórházba szállították.

A Skót Mentőszolgálat megerősítette, hogy a kislány mellett még két másik sérültet is kórházba vittek, miután a mentőket az arbroathi helyszínre riasztották. A másik két beteg állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A Skót Mentőszolgálat szóvivője közölte:

Augusztus 2-án, vasárnap 23:53-kor kaptunk bejelentést egy incidensről az arbroathi Elliot Industrial Estate területén. A helyszínre három mentőautót és egy rohamkocsit küldtünk. Három beteget szállítottunk a Ninewells Kórházba.

A Skót Rendőrség megerősítette, hogy az életét vesztett kislány és az őrizetbe vett férfi ismerték egymást. A hatóságok közölték, hogy a halálesettel összefüggésben nem keresnek további gyanúsítottakat. A kislány családja Nyugat-Yorkshire-ből érkezett, és a környéken kempingezett.

A helyiek szerint a családot a tragédia előtt néhány órával a Halliburton gyártóüzeme közelében, az út szélén felállított sátornál látták. Az ipari park területén azóta virágokat helyeztek el a tragédia helyszínén. A rendőrség továbbra is nagy területet zárt le, amely egy füves részt, a járdát és a közeli útszakaszt is magában foglalja.