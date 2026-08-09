„Egyszerűen felfoghatatlan” – meghalt egy 9 éves kislány, egy 35 éves férfit őrizetbe vettek

Virágokat helyeztek el a tragédia helyszínén Arbroathban, miközben a rendőrség egy gyermek halálának ügyében nyomoz. Egy kilencéves kislány meghalt, további két embert pedig kórházba szállítottak egy skóciai ipari területen történt incidens után. A rendőrség gyanús halálesetként kezeli az ügyet, és őrizetbe vett egy 35 éves, fehér bőrű brit férfit.
- Egy 9 éves kislány súlyos sérüléseket szenvedett, később a kórházban meghalt.
- A rendőrség őrizetbe vett egy 35 éves férfit, aki ismerte a gyermeket.
- Az incidens során további két embert is kórházba szállítottak, állapotukat nem hozták nyilvánosságra.
- A hatóságok gyanús halálesetként vizsgálják az ügyet, és közölték, hogy jelenleg nem keresnek más gyanúsítottat.
Tragédia: meghalt egy 9 éves kislány – egy 35 éves férfit letartóztattak, ketten kórházba kerültek
A súlyosan sérült gyermeket vasárnap a hajnali órákban találták meg az Elliot Industrial Estate területén, ahonnan a dundee-i Ninewells Kórházba szállították.
A Skót Mentőszolgálat megerősítette, hogy a kislány mellett még két másik sérültet is kórházba vittek, miután a mentőket az arbroathi helyszínre riasztották. A másik két beteg állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.
A Skót Mentőszolgálat szóvivője közölte:
Augusztus 2-án, vasárnap 23:53-kor kaptunk bejelentést egy incidensről az arbroathi Elliot Industrial Estate területén. A helyszínre három mentőautót és egy rohamkocsit küldtünk. Három beteget szállítottunk a Ninewells Kórházba.
A Skót Rendőrség megerősítette, hogy az életét vesztett kislány és az őrizetbe vett férfi ismerték egymást. A hatóságok közölték, hogy a halálesettel összefüggésben nem keresnek további gyanúsítottakat. A kislány családja Nyugat-Yorkshire-ből érkezett, és a környéken kempingezett.
A helyiek szerint a családot a tragédia előtt néhány órával a Halliburton gyártóüzeme közelében, az út szélén felállított sátornál látták. Az ipari park területén azóta virágokat helyeztek el a tragédia helyszínén. A rendőrség továbbra is nagy területet zárt le, amely egy füves részt, a járdát és a közeli útszakaszt is magában foglalja.
A helyiek tragédiaként beszélnek a történtekről. Sokan úgy fogalmaztak, hogy az összetartó közösséget sokkolta az eset.
Egy helyi lakos, Bill Smith így nyilatkozott az újságíróknak:
Egyszerűen felfoghatatlan. Ma mindenki erről beszél, mert rendkívül szomorú, ami történt. Úgy tűnik, senki sem tudja, pontosan mi történt. Borzalmas, hogy egy ilyen fiatal kislány itt vesztette életét. A lakóházaktól egy gyalogút vezet keresztül az ipari területen a boltig. Napközben ez egy forgalmas környék.
Lois Speed önkormányzati képviselő, aki Arbroath East és Lunan választókerületét képviseli, így fogalmazott:
A közösséget mélyen megrázta, ami történt. Gondolataim mindazokkal vannak, akiket érint ez a tragédia.
A nyomozás ideje alatt a családot speciálisan képzett rendőrök támogatják – írja a Mirror.