Megrázó részletek érkeztek a szegedi panelházban kizuhant kisfiúról

A Délmagyar helyszíni információi szerint a gyermek a tragédia idején édesanyjával és 4 éves húgával tartózkodott otthon. A rendőrség a Szamos utca és a Retek utca sarkán álló panelház közvetlen környezetét teljesen lezárta, a területet kordonnal biztosították.

A tragédia helyszíne. Forrás: Délmagyar

Tragédia Szegeden: kizuhant egy 7 éves kisfiú egy tízemeletes panelházból

A tragédia helyszíne fölé egy mobilsátrat is felállítottak, miközben a helyszínelők hosszabb időn keresztül dolgoztak az épületnél. A környéken élők és az arra járók megrendülten figyelték a hatóságok munkáját.

A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A hatóságok a helyszíni szemle során vizsgálják, hogyan történhetett a tragédia. A Délmagyar szerint a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esetről.

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