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szamos utca

Megrázó részletek érkeztek a szegedi panelházban kizuhant kisfiúról

1 órája
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Megrázó baleset történt szerda reggel Szegeden, a Szamos utcában. A Délmagyar beszámolója szerint egy 7 éves, autista kisfiú zuhant ki egy tízemeletes panelházból. A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek, az épület környékét pedig a hatóságok lezárták.
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A Délmagyar helyszíni információi szerint a gyermek a tragédia idején édesanyjával és 4 éves húgával tartózkodott otthon. A rendőrség a Szamos utca és a Retek utca sarkán álló panelház közvetlen környezetét teljesen lezárta, a területet kordonnal biztosították.

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A tragédia helyszíne. Forrás: Délmagyar

Tragédia Szegeden: kizuhant egy 7 éves kisfiú egy tízemeletes panelházból

A tragédia helyszíne fölé egy mobilsátrat is felállítottak, miközben a helyszínelők hosszabb időn keresztül dolgoztak az épületnél. A környéken élők és az arra járók megrendülten figyelték a hatóságok munkáját.

A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A hatóságok a helyszíni szemle során vizsgálják, hogyan történhetett a tragédia. A Délmagyar szerint a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esetről.

További helyszíni képeket a Délmagyaron talál!

 

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