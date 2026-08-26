Fotókon a szegedi tragédia helyszíne, ahol kizuhant és meghalt egy kisfiú

Szerda reggel rendőrök és mentők lepték el a szegedi Szamos utcát, miután egy hétéves kisfiú kizuhant egy tízemeletes panelházból. A tragédia helyszínéről készült képeken látható, hogy a hatóságok lezárták az épület környékét, miközben hosszú ideig tartott a helyszínelés.
A Délmagyar helyszíni információi szerint a hét éves kisfiú édesanyjával és négyéves húgával tartózkodott otthon, amikor megtörtént a tragédia. A rendőrség a Szamos utca és a Retek utca sarkán álló panelház közvetlen környezetét kordonnal zárta le. Galériánkban mutatjuk a helyszínen készült fotókat.
Fotókon a szegedi tragédia helyszíne
A helyszín fölé egy mobilsátrat is felállítottak, a rendőrök pedig hosszabb időn keresztül dolgoztak az épület körül. A környéken élők és az arra járók megrendülten figyelték a hatóságok munkáját.
A képre kattintva galéria nyílik!
Galéria: Kizuhant egy gyermek a tízemeletes panelházból Szegeden
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A szegedi tragédia helyszínére rendőrök és mentők érkeztek, az épület környékét a rendőrség lezárta
A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A rendőrök helyszínelést végeztek, hogy kiderítsék, hogyan történhetett a tragédia.
A tragédiáról többet megtudhat a Délmagyar oldalán.
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