Fotókon a szegedi tragédia helyszíne, ahol kizuhant és meghalt egy kisfiú

A Délmagyar helyszíni információi szerint a hét éves kisfiú édesanyjával és négyéves húgával tartózkodott otthon, amikor megtörtént a tragédia. A rendőrség a Szamos utca és a Retek utca sarkán álló panelház közvetlen környezetét kordonnal zárta le. Galériánkban mutatjuk a helyszínen készült fotókat.

A szegedi tragédia helyszínére rendőrök és mentők érkeztek, az épület környékét a rendőrség lezárta

Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország / Karnok Csaba/Délmagyarország

Fotókon a szegedi tragédia helyszíne

A helyszín fölé egy mobilsátrat is felállítottak, a rendőrök pedig hosszabb időn keresztül dolgoztak az épület körül. A környéken élők és az arra járók megrendülten figyelték a hatóságok munkáját.

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