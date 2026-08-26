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tragédia

Fotókon a szegedi tragédia helyszíne, ahol kizuhant és meghalt egy kisfiú

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Szerda reggel rendőrök és mentők lepték el a szegedi Szamos utcát, miután egy hétéves kisfiú kizuhant egy tízemeletes panelházból. A tragédia helyszínéről készült képeken látható, hogy a hatóságok lezárták az épület környékét, miközben hosszú ideig tartott a helyszínelés.
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tragédiameghaltrendőrkisfiú

A Délmagyar helyszíni információi szerint a hét éves kisfiú édesanyjával és négyéves húgával tartózkodott otthon, amikor megtörtént a tragédia. A rendőrség a Szamos utca és a Retek utca sarkán álló panelház közvetlen környezetét kordonnal zárta le. Galériánkban mutatjuk a helyszínen készült fotókat.

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A szegedi tragédia helyszínére rendőrök és mentők érkeztek, az épület környékét a rendőrség lezárta
Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország / Karnok Csaba/Délmagyarország

Fotókon a szegedi tragédia helyszíne

A helyszín fölé egy mobilsátrat is felállítottak, a rendőrök pedig hosszabb időn keresztül dolgoztak az épület körül. A környéken élők és az arra járók megrendülten figyelték a hatóságok munkáját.

A képre kattintva galéria nyílik!

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Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
Szeged baleset, kizuhant gyerek, gyerek, baleset, Szegedbaleset, kizuhantgyerek, gyerekbaleset, 2026.08.26. szegedi tragédia galéria
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Galéria: Kizuhant egy gyermek a tízemeletes panelházból Szegeden
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A szegedi tragédia helyszínére rendőrök és mentők érkeztek, az épület környékét a rendőrség lezárta

A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A rendőrök helyszínelést végeztek, hogy kiderítsék, hogyan történhetett a tragédia.

A tragédiáról többet megtudhat a Délmagyar oldalán.

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