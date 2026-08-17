Felmászott a nagykörúti villamos tetejére egy férfi, túsztárgyalót vetett be a TEK – videóval!

Zavart állapotú férfi okozott fennakadást a budapesti Rákóczi téren még a nyár elején. Egy taxisofőr videófelvételt is készített az esetről, amelyen jól látszik, hogy az illető felmászott egy villamos tetejére, majd – vélhetően a barátnőjéhez – ordibálni kezdett. A hatóság túsztárgyalót küldött hozzá.

A hatóság túsztárgyalót is bevetett (Fotó: NurPhoto/Klaudia Radecka)

– Brigike! – kiabálta. A járművezetővel közösen többen is próbálták meggyőzni, hogy másszon le, mert az aszfalton biztonságosabb, ő inkább folytatta a hangoskodást, mi több, kilátásba helyezte, hogy megfogja a felsővezetéket.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az üggyel kapcsolatban az Origót arról tájékoztatta, hogy a zavart állapotúnak tűnő férfi június 19-én éjjel kettő után néhány perccel gyalogosként állította meg a villamost, amelyre fel akart szállni. Mivel a szerelvény ekkor már nem a megállóban tartózkodott, a járművezető ezt nem tehette lehetővé számára.

Az érintett ezt követően a villamos elé állt,

megrongálta a Combino típusú járművet, letörte az ablaktörlőjét, majd felmászott a villamos tetejére.

A járművezető rádión értesítette a BKK forgalomfelügyeletét. A BKK kezdeményezte a felsővezeték áramtalanítását a BKV-nál, valamint értesítette az illetékes hatóságokat – ismertette a BKK.

Túsztárgyaló próbálta meggyőzni a férfit

A következő órákban egy valóságos kommandós akció bontakozott ki. A segélyhívó központ értesítését követően a mentőkön és a katasztrófavédelmen kívül a rendőrség és a TEK emberei is a helyszínre érkeztek.

Túsztárgyalót is bevetettek, hogy az őrjöngő férfit megfékezzék, illetve megmentsék az életét.

A nem mindennapi akció kaotikus állapotokat okozott a Nagykörúton, a fél város közlekedése felborult. A 4–6-os villamos helyett pótlóbuszok szállították az utasokat az Oktogon és a Móricz Zsigmond körtér között. A rend csak reggel hat órára állt helyre, akkor sikerült a férfit eltávolítani a jármű tetejéről.

Az üggyel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is megkerestük. A BRFK sajtóügyeletétől megtudtuk: az elkövető ellen közérdekű üzem megzavarása miatt indítottak büntetőeljárást.