Óriási avartűz miatt bénult meg a közlekedés Veszprém környékén, lezárták a 8-as főutat - videó

A tűz Hajmáskér és Öskü között, a vasúti sínek mentén alakult ki, ahol a bozót és az aljnövényzet ég. A lángok megfékezésén három vármegyéből érkező tűzoltóegységek dolgoznak.

Tűz Veszprémben - Fotó: Veol

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszín nehezen megközelíthető, ezért több egység összehangolt munkájára van szükség. A tüzet a veszprémi, a pápai, a siófoki és a pannonhalmai tűzoltók oltják. TOVÁBBI KÉPEK A VEOL OLDALÁN!

@veol.hu A 8-as főúton is tűz keletkezett, Öskü és Hajmáskér baleset i történt Videó: Olvasói ♬ eredeti hang – VEOL - VEOL

A 8-as főutat is lezárták, a vonatok sem járnak

Az Útinform azt íjra, hogy a tűz miatt a rendőrség teljes szélességében lezárta a 8-as főutat Hajmáskér és Pétfürdő között.

A rossz látási viszonyok miatt mindkét irányban lezárták a főutat Pétfürdő és Sóly, vagyis a 31-es és a 40-es km között.

Az autósok Királyszentistván, Vilonya és Berhida felé kerülhetnek.

A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadás alakult ki. A Mávinform közlése szerint a Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé közlekedő vonatok csak Székesfehérvárig járnak, az ellenkező irányból pedig csak Veszprémig közlekednek.

@veol.hu A Bakonyból is látható a tüzek füstje Hajmáskér és Öskü is lángra kapott Videó: Bogdán Katalin/Napló ♬ eredeti hang – VEOL - VEOL

Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbuszokat állítottak forgalomba, ám a közúti lezárások miatt ezek a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel közlekednek. A két város közötti utazás így akár egy-másfél órát is igénybe vehet, ráadásul Ösküt és Hajmáskért a pótlóbuszok nem tudják érinteni.

Még két tűz ad munkát a tűzoltóknak Veszprém vármegyében

Tapolca-Diszelben, a Rózsadomb utcánál kedden délután keletkezett tüzet. Több mint 150-en dolgoztak a lángok ellen, 17 település tűzoltói fogtak össze, miközben lakóingatlanokat is veszélyeztetett a tűz - írja a Veol.

Várpalotán a helyzet különösen komolyra fordult: a lángok két présházat is érintettek, az egyikből pedig egy embert létra segítségével, az erkélyen keresztül kellett kimenteni. A tűzoltók jelenleg több helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén.