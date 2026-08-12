Óriási avartűz miatt bénult meg a közlekedés Veszprém környékén, lezárták a 8-as főutat - videó

A tűz Hajmáskér és Öskü között, a vasúti sínek mentén alakult ki, ahol a bozót és az aljnövényzet ég. A lángok megfékezésén három vármegyéből érkező tűzoltóegységek dolgoznak.
A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszín nehezen megközelíthető, ezért több egység összehangolt munkájára van szükség. A tüzet a veszprémi, a pápai, a siófoki és a pannonhalmai tűzoltók oltják. TOVÁBBI KÉPEK A VEOL OLDALÁN!
A 8-as főutat is lezárták, a vonatok sem járnak
Az Útinform azt íjra, hogy a tűz miatt a rendőrség teljes szélességében lezárta a 8-as főutat Hajmáskér és Pétfürdő között.
A rossz látási viszonyok miatt mindkét irányban lezárták a főutat Pétfürdő és Sóly, vagyis a 31-es és a 40-es km között.
Az autósok Királyszentistván, Vilonya és Berhida felé kerülhetnek.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadás alakult ki. A Mávinform közlése szerint a Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé közlekedő vonatok csak Székesfehérvárig járnak, az ellenkező irányból pedig csak Veszprémig közlekednek.
Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbuszokat állítottak forgalomba, ám a közúti lezárások miatt ezek a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel közlekednek. A két város közötti utazás így akár egy-másfél órát is igénybe vehet, ráadásul Ösküt és Hajmáskért a pótlóbuszok nem tudják érinteni.
Még két tűz ad munkát a tűzoltóknak Veszprém vármegyében
Tapolca-Diszelben, a Rózsadomb utcánál kedden délután keletkezett tüzet. Több mint 150-en dolgoztak a lángok ellen, 17 település tűzoltói fogtak össze, miközben lakóingatlanokat is veszélyeztetett a tűz - írja a Veol.
Várpalotán a helyzet különösen komolyra fordult: a lángok két présházat is érintettek, az egyikből pedig egy embert létra segítségével, az erkélyen keresztül kellett kimenteni. A tűzoltók jelenleg több helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén.