Több hektáron pusztítanak a lángok Hajdú-Biharban

Több hektáron ég fenyőfa-tarvágás és fiatal akácos Álmosd és Bagamér között. A tűz megfékezésén hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak, munkájukat helyi lakosok is segítik – közölte a katasztrófavédelem hétfő este.

A tűz több hektáron pusztít Álmosd és Bagamér között (A kép illusztráció)

Fotó: MediaWorks

A lángok több irányba terjedtek, és egy vadászházat is veszélyeztettek. A helyszínre a létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui, hajdúszoboszlói és debreceni hivatásos, valamint az álmosdi, konyári és debreceni önkéntes tűzoltókat riasztották.

Több egység dolgozik a tűz oltásán

A tűz oltását a helyi lakosok is segítik, egyebek mellett azzal, hogy járható utat készítenek a tűzoltójárművek számára. Az oltóvíz biztosításában hat lajtoskocsi vesz részt.

Az egységek vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoznak. A beavatkozást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.