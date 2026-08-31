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tűz

Több hektáron pusztítanak a lángok Hajdú-Biharban

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Nagy területen gyulladt meg a növényzet Álmosd és Bagamér között, ahol több tűzoltóegység dolgozik az oltáson. A tűz több irányba terjedt, és egy vadászházat is veszélyeztetett.
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tűzvadászházÁlmosdBagamér

Több hektáron ég fenyőfa-tarvágás és fiatal akácos Álmosd és Bagamér között. A tűz megfékezésén hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak, munkájukat helyi lakosok is segítik – közölte a katasztrófavédelem hétfő este.

Álmosd, Bagamér, vegetációtűz, tűzoltók, katasztrófavédelem, fiatal akácos, fenyőfa-tarvágás, vadászház, Hajdú-Bihar vármegye, tűzoltás A tűz több hektáron pusztít Álmosd és Bagamér között Fotó: MediaWorks
A tűz több hektáron pusztít Álmosd és Bagamér között (A kép illusztráció)
Fotó: MediaWorks

A lángok több irányba terjedtek, és egy vadászházat is veszélyeztettek. A helyszínre a létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui, hajdúszoboszlói és debreceni hivatásos, valamint az álmosdi, konyári és debreceni önkéntes tűzoltókat riasztották.

Több egység dolgozik a tűz oltásán

A tűz oltását a helyi lakosok is segítik, egyebek mellett azzal, hogy járható utat készítenek a tűzoltójárművek számára. Az oltóvíz biztosításában hat lajtoskocsi vesz részt.

Az egységek vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoznak. A beavatkozást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

 

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