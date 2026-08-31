Több hektáron pusztítanak a lángok Hajdú-Biharban

Több hektáron ég fenyőfa-tarvágás és fiatal akácos Álmosd és Bagamér között. A tűz megfékezésén hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak, munkájukat helyi lakosok is segítik – közölte a katasztrófavédelem hétfő este.
A lángok több irányba terjedtek, és egy vadászházat is veszélyeztettek. A helyszínre a létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui, hajdúszoboszlói és debreceni hivatásos, valamint az álmosdi, konyári és debreceni önkéntes tűzoltókat riasztották.
Több egység dolgozik a tűz oltásán
A tűz oltását a helyi lakosok is segítik, egyebek mellett azzal, hogy járható utat készítenek a tűzoltójárművek számára. Az oltóvíz biztosításában hat lajtoskocsi vesz részt.
Az egységek vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoznak. A beavatkozást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.