Hatalmas tűz tombolt Borsodban: negyven hektáron égett a száraz fű és gaz

Két vízsugárral, kéziszerszámokkal és háti permetezővel oltották el a lángokat Borsodban szerda reggel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz Homrogd és Kázsmárk között keletkezett, miután kigyulladt a száraz fű és a gaz. A lángokat végül sikeresen megfékezték, noha a szél megnehezítette a munkálatokat.
Nagyjából negyven hektáron égett a száraz fű és gaz Homrogd és Kázsmárk között. A tűz szerdán hajnalban, valamivel 4 óra után keletkezett, amellyel az encsi és a diósgyőri hivatásos tűzoltók a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vették fel a harcot.
Hatalmas tűz volt szerda reggel Borsodban
A tűzoltók végül két vízsugárral, kéziszerszámokkal és háti permetezővel oltották el a lángokat, mialatt a szél nehezítette a munkálatokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem, nem sokkal fél hét után.
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Kedd este érkezett a hír, hogy több ezer vasúti talpfa gyulladt ki Tiszabezdédnél, az Eperjeske Rendező pályaudvaron. A tűz az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A kisvárdai, a cigándi, a baktalórántházai és a záhonyi hivatásos tűzoltók a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral körülhatárolták a lángokat.