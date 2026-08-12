Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Az életemért küzdöttem" - Kós Hubert rosszul lett az úszó Eb-n

tűz

Hatalmas tűz tombolt Borsodban: negyven hektáron égett a száraz fű és gaz

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két vízsugárral, kéziszerszámokkal és háti permetezővel oltották el a lángokat Borsodban szerda reggel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz Homrogd és Kázsmárk között keletkezett, miután kigyulladt a száraz fű és a gaz. A lángokat végül sikeresen megfékezték, noha a szél megnehezítette a munkálatokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzlángoltástűzoltó

Nagyjából negyven hektáron égett a száraz fű és gaz Homrogd és Kázsmárk között. A tűz szerdán hajnalban, valamivel 4 óra után keletkezett, amellyel az encsi és a diósgyőri hivatásos tűzoltók a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vették fel a harcot.

tűz, lángok
Hatalmas tűz volt szerda reggel Borsodban / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hatalmas tűz volt szerda reggel Borsodban

A tűzoltók végül két vízsugárral, kéziszerszámokkal és háti permetezővel oltották el a lángokat, mialatt a szél nehezítette a munkálatokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem, nem sokkal fél hét után.

Kedd este érkezett a hír, hogy több ezer vasúti talpfa gyulladt ki Tiszabezdédnél, az Eperjeske Rendező pályaudvaron. A tűz az erdő aljnövényzetére is átterjedt. A kisvárdai, a cigándi, a baktalórántházai és a záhonyi hivatásos tűzoltók a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral körülhatárolták a lángokat.


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!