Hatalmas tűz tombolt Borsodban: negyven hektáron égett a száraz fű és gaz

Nagyjából negyven hektáron égett a száraz fű és gaz Homrogd és Kázsmárk között. A tűz szerdán hajnalban, valamivel 4 óra után keletkezett, amellyel az encsi és a diósgyőri hivatásos tűzoltók a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vették fel a harcot.

Hatalmas tűz volt szerda reggel Borsodban / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hatalmas tűz volt szerda reggel Borsodban

A tűzoltók végül két vízsugárral, kéziszerszámokkal és háti permetezővel oltották el a lángokat, mialatt a szél nehezítette a munkálatokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem, nem sokkal fél hét után.







